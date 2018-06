Na obrazovku se do porodu nevrátím, přiznala Alexandra Nosková

Moderátorka svou absenci zdůvodňuje zdravotním stavem. Přestávku si nejdřív dala kvůli nejrizikovější části těhotenství, prvnímu trimestru.

„Lékař mi vzhledem k mému stavu stále nedoporučuje návrat do práce,“ řekla Nosková Magazínu DNES na otázku, proč se stále nevrátila k moderování Událostí v regionech.

Nicméně i kdyby její lékař změnil názor, v televizi už s ní nějaký ten týden nepočítají.

„Šéfredaktor regionálního vysílání Roman Ondrůj, do jehož kompetence Události v regionech patří, mě po Novém roce informoval, že do porodu už nenastoupí,“ poznamenal šéfredaktor Petr Mrzena.

Jedním z možných důvodů, proč se Nosková zatím nevrátí k moderování, přestože některé její kolegyně se na obrazovce objevovaly i s těhotenským bříškem, je koupě podivně laciné vily jejím partnerem. Mynář koupil prvorepublikovou vilu v pražských Strašnicích, o níž prezident Zeman říká, že je „hnízdečkem lásky“, pro společný život s moderátorkou a jejich dítětem, které čeká v létě (více zde).

Čím častěji Mynářovo jméno padalo v médiích, tím menší byly šance moderátorky, že by se mohla vrátit na obrazovku veřejnoprávní televize. Protože jestli něco televize nepotřebuje, pak je to podezření ze střetu zájmů, kterému by ji Nosková mohla vystavit.