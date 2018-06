Moderátorka Mynářová: Manžel je konzervativní, myslel, že budu doma

„Vzhledem k tomu, že je manžel z Moravy, je velmi konzervativní, tak si myslel, že budu minimálně dva roky doma. Ale pochopil, že takovou ženu si nevzal. Začala jsem doma trochu kňourat, tak potom souhlasil a myslím, že mám jeho podporu,“ řekla Mynářová, která bude na TV Barrandov moderovat zprávy.



Moderátorka a prezidentův kancléř spolu mají desetiměsíčního syna Vratislava. Když bude Alexandra v práci, o chlapečka se bude starat její maminka a pomůže i švagrová.

„Práce pro mě vždycky byla nejenom práce, ale i koníček. Delší dobu jsem byla na mateřské, plus v době těhotenství jsem byla doma, takže se mi začalo trochu stýskat,“ vysvětlila, proč se vrací na televizní obrazovky.



Podívejte se na premiéru Mynářové na obrazovce ve středu večer:

VIDEO: Mynářová si odbyla premiérový návrat do televizního zpravodajství

Půvabná moderátorka přiznává, že se její život díky těhotenství a mateřství změnil. „Těhotenství mi dalo kila. Přibrala jsem 20 kilo, což bylo docela náročné. Dalo mi ale samozřejmě úžasné dítě a obrovsky mi to zpestřilo život. Mně i manželovi,“ říká.



Po provalení jejího vztahu s hradním kancléřem, kterého si loni v únoru vzala za manžela, se vyselektoval okruh jejích přátel.

„Někteří mě, dá se říct, zavrhli. Už se spolu dneska nebavíme, nevíme o sobě. Ale tato věc mi vyselektovala skutečné přátelé. Vím, kdo je kdo,“ dodává s tím, že ne vždy je příjemné, když o svém manželovi čte v novinách.

„Pečlivě čtu články o něm. Někdy je to smutné počtení, zvlášť když víte, že ne všechno je pravda a něco je zkrátka úplně jinak. Ale tak to je. Je to veřejná osoba, člověk, který zastává nejvyšší úřednický post v republice. Musí se s tím počítat.“