Hemala je s manželkou od školy. My ještě museli plnit sliby, říká

„My když jsem si řekli, že máme rande za týden, tak jsem tam museli přijít. Dnes má každý v kapse mobil a všiml jsem si poslední dobou i u svých dětí, že se velmi lehce odvolává něco, co se slíbilo. To za našich mladých let tak rychle nešlo, tak možná je to jeden z důvodů,“ říká Hemala.

S manželkou Vlastou si svůj slib beze slov opakují rok co rok během výročí. „Chodíváme ven na den výročí seznámení a den výročí sňatku. To se snažíme dodržovat a vždycky si sednout a hluboce se zahledět jeden druhému do očí a obnovit ten slib,“ prozrazuje moderátor, který vzal svou paní na otevření baru Follow Me.

Právě v baru začala jejich známost, takže si to po čtyřiceti letech zopakovali. „Dřív ovšem hudba nehrála tak hlučně. Teď je to takové nabité dějem. Teď se všichni snaží, aby to dupalo, šlapalo a myslím, že méně někdy znamená více,“ říká Hemala.

Hemalovi vychovali tři děti a za celou dobu se odloučili jen jednou a to hned na začátku vztahu, kdy Vlasta musela na dva měsíce na služební cestu do Vídně. „Pak už jsme se od sebe na dlouho neodpoutávali. Mé povolání mě zaneslo někam třeba na zájezd. Ale nějaké dramatické odloučení tam nebylo,“ říká Hemala, který se stále věnuje moderování a nebrání se ani zvláštním nabídkám, jako když řval v televizní znělce.

„Někdy přijdou neočekávané věci, které by člověk už nečekal v tomto věku. Ale nechci si hrát na věk. Každému je tolik, na kolik se cítí a já se cítím docela mladě. Občas mi něco vyndají z těla, něco mi tam dodají a jede se dál,“ dodává Hemala.