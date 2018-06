Vtipálek Alexander Skarsgard se svlékl na Jižním pólu

"Jižní pól, minus 30 stupňů Celsia, co čteš Alexi? Scénář k sedmé řadě True Blood: Pravá krev?" napsal k fotce na Twitteru hercův kolega z amerického týmu expedice Inge Solheim.

Sedmatřicetiletý Alexander Skarsgard má na kontě pět titulů nejvíce sexy muže Švédska. Proslavila ho hlavně role Erika Northmana v upírském seriálu True Blood: Pravá krev. Objevil se v klipu Lady Gaga Paparazzi a hrál také ve filmu Melancholia režiséra Larse von Triera.

Loni se zúčastnil charitativní akce s dalšími herci, válečnými invalidy a britským princem Harrym. Výprava dorazila k Jižnímu pólu v prosinci. Původně to měl být závod mezi týmy Velké Británie, Spojených států a zemí Britského Společenství. Kvůli nepříznivým podmínkám ale organizátoři charitativní organizace Walking With The Wounded (Jdeme se zraněnými) závod zrušili a všichni dorazili do cíle společně (více zde).

Podívejte se, jak zdolal Jižní pól princ Harry: