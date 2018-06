Výtvarník Alex Dowis z Talentu: Můj tým uvažuje o žalobě na Bílou

"Já přímo nechystám žádnou žalobu na paní Bílou, ale můj realizační tým a lidé okolo mě se touto otázkou zaobírají. Je spousta impulzů od lidí, aby se taková věc stala, aby se to řešilo hlavně z toho důvodu, aby se dál neopakovaly takové excesy," říká Dowis, kterého na celé věci nejvíc mrzí, co způsobila jeho dceři.

"Když moje dcera přijde domů a tvrdí, že jí ve škole říkají, že táta je vůl, tak je mi strašně líto, že musí čelit těmhle věcem, protože ten názor veřejně známé osoby, jako je Lucie Bílá, přebírají rodiče a přenáší ho na děti, které ho přijmou za svůj," zlobí se umělec.

Bílá se mu omluvila už v přímém přenosu a chybu uznala i ve vyjádření pro Revue iDNES.cz (více čtěte zde).

On sám prostor k vysvětlení v pořadu nedostal. Za svým rozhodnutím si i po tom všem stojí. "Myslím si doteď, že to bylo správně. Ta soutěž byla o vítězi, v pravidlech bylo, že vítěz získává výhru, což v tuhle chvíli nebyla pravda a mně to přišlo postavené na hlavu, jako nějaká zkouška psychiky těch lidí a já dal hlavu na špalek a řekl jsem ne, protože jsem věděl, že jsem byl už skoro poslední, kdo to mohl udělat, a je lepší odejít s tím, že jsem prohrál čestně. Vítěz musí vzít všechno, o tom ta soutěž byla a tak je to správně," vysvětluje muž, který Česku představil light art.

"Ta věc existuje, je to chemická reakce světla a fosforu, takže to není nic tajného, a dokonce před třemi lety proběhla v Praze instalace na tomhle principu. Já jsem to jen posunul dál. Změnil jsem to v tom, že se dá malovat zezadu a vidíte jen to světlo. Vyvíjel jsem plochu i aplikátory a trvalo mi to asi dva a půl roku," popsal Dowis.

V současné době pracuje především na filmu s novou postavičkou psa, kterou vymyslel jeho učitel a guru Vladimír Jiránek. Alex Dowis je hlavním výtvarníkem tohoto filmu. Ten měl ale už namále, když zemřel producent, který ho financoval. "Snažíme se tu věc znovu nastartovat," říká Dowis.