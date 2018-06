Bílá ho nazvala volem, Dowis místo žaloby se zpěvačkou spolupracuje

"Já osobně jsem nikdy žádnou žalobu vznášet nechtěl. Ani jsem to nikdy netvrdil. S Luckou jsme si tu věc vysvětlili. Jednak při přenosu se omluvila, to pro mě bylo dostatečné a jsem za to rád. Potom jsme zpětně o tom několikrát hovořili osobně, takže v tom máme úplně čisto a jsme přátelé," řekl iDNES.cz Alex Dowis.

Výtvarník se zpěvačkou spolupracuje na jejím Černobílém turné. Bílá si ho sama vybrala a oslovila s nabídkou.

"Nevidím žádný problém v tom, proč bychom nemohli spolupracovat. Já jsem to přijal, protože takovéto profesionální spolupráce si vážím. Určitě je to skvělá věc, příležitost zase udělat něco fajn pro veřejnost. Moje práce se spíše limituje na privátní zakázky a věci, které se moc nedostanou na veřejnost, ale u těch živých vystoupení to tak není," prohlásil.

Dowis stále více vystupuje v zahraničí a pracuje na filmu s novou postavičkou psa, kterou vymyslel jeho učitel a guru Vladimír Jiránek.

Před rokem kvůli reakci Bílé v show Česko Slovensko má talent musela jeho dcera ve škole poslouchat, že její táta je vůl. Ale spolužáci si to prý už nemyslí.

"U těch dětí je to vždycky nějaká spontánní reakce, která trvá, takže když se to dostane ke mě jako k rodiči, tak mám samozřejmě pocit, že bych to měl nějakým způsobem řešit. Nicméně, já jsem pro školu udělal takovou zajímavou výtvarnou akci, kde jsem jim na Mikuláše dělal show na náměstí. Tam jsme měli možnost potkat se i s těmi dětmi, takže viděly, že nemám rohy, ocas nebo ty volský znaky. To je vyřešené," dodal výtvarník, který Česku představil light art.