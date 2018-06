Alessandra představila spodní prádlo

Třiadvacetiletá Alessandra Ambrosiová pochází z brazilského města Ereximu a v současné době žije v New Yorku.

Kariéru nastartovala v reklamní kampani pro značku Guess?. Nyní se objevuje na přehlídkách těch nejslavnějších návrhářů, jako jsou Laura Biagiotti, Fendi a Christian Dior.

Alessandra na rozdíl od svých kolegyň netrpí hvězdnými manýry a díky svému temperamentu a přátelské povaze si získává stále větší zakázky. Mezi nejprestižnější patří práce pro značku Victoria's Secret či návrháře Ralpha Laurena.

Charismatická Brazilka ze všeho nejvíc miluje svoji rodinu a domov. "Erexim je malé město, kde se lidé znají a navzájem si pomáhají,“ říká Alessandra, která je už šest let zamilovaná do brazilského modela Marcela Boldriniho. Až skončí s kariérou modelky, chce se přestěhovat zpátky do Brazílie a pořídit si hodně dětí.

A jaké je tajemství jejího úspěchu? "Věřím v sebe samu, ve všem poslouchám fotografy, s kterými spolupracuji a snažím se být za všech okolností profesionálkou."