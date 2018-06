Aleš Valenta: Třetí dítě na cestě není, vlastní pořad v televizi ano

"Celou dobu mi tvrdil, že není nervózní, a fakt nebyl, což bylo úžasné, protože hodina a půl přímého přenosu není legrace. Alešova největší deviza je, že je sám sebou, že je to příjemný, bezvadný parťák. Jeho premiéra byl luxus, zvládl to výborně," prohlašuje Výborná.

"Nemám důvod být u těchto věcí nervózní, protože to dělám poprvé. Nervózní můžou být lidé, kteří na to studují a mají zodpovědnost především sami vůči sobě. Směrodatné pro mě není ani to, jestli se to líbilo nebo nelíbilo mně samotnému a jaký jsem z toho měl pocit. Nikdy totiž nemám suprový pocit z toho, co dělám, vždycky vím, že věci se dají zlepšit. Směrodatné bude a je, jestli se to líbilo divákům a jestli nepřepli televizi kvůli tomu, že tam byl trapnej Valenta," popsal pocity olympijský vítěz.

Nabídku na moderování Sportovce roku přijal od režiséra Romana Petrenka, s nímž spolupracoval na soutěži StarDance 2. Kývl na ni hlavně kvůli němu. "Věděl jsem, že má nějaké tušení, a důvěřoval jsem mu," vysvětlil Valenta. Nabídku na moderování 1. zpráv na Primě naopak po krátkém rozmýšlení odmítl.

"To bylo zase úplně něco jiného. Hned jsem z toho neměl pocit nadšení, věděl jsem, že je to úplně mimo mísu. Zrovna moderování zpráv je jedna z věcí, která je vrcholem práce pro televizní novináře, já bych tam byl jenom čtecí panák, ten obličej na obrazovce... Možná by mě to naučilo trochu mluvit a číst, ale nikam by mě to neposunulo, necítil jsem, že by v tom měla být moje budoucnost."

Nevzal ani Milionáře

Nabídek na televizní práci má prý Valenta víc. "Zájem nemá jen Prima, ten zájem je skrz celé spektrum našich televizí, bavíme se ale o formátu. Zatím není v televizích nic, do čeho by mě mohli přímo nastrčit. Chtěl bych sportovně soutěžní pořad, něco, co má souvislost se sportem nebo minimálně se soutěživostí. A teď se nebavím o typu pořadu jako je Milionář, protože to není to pravé." I moderování tohoto pořadu mu totiž Prima nabídla. Moderátora pak našla v bývalé novácké hvězdě, stomatologovi Romanu Šmuclerovi.

Na novém pořadu pro akrobatického lyžaře se v tuto chvíli podle jeho slov intenzivně pracuje. Je otázkou týdnů, kdy ho diváci uvidí v docela jiné roli, než na jakou u něj bývali zvyklí. Jestli ho bude těšit, zatím říct nemůže. "Nevím, co od toho můžu očekávat. Jsem člověk, kterého těší až pocit z práce, kterou dělá. Dost těžko odhadnout, že mě bude má budoucí práce dlouhodobě těšit, ale dovedu si představit, že asi jo."

V televizi se, jak věří, setká i s manželkou Elen. "Chce být zprávařka a do toho jí fušovat nebudu, to vím, že dělat nechci," směje se. "Bude na to mít vysokou školu, navíc má praxi, ta se určitě jednou do zpráv vrátí."

Informaci, že čeká se svou ženou třetí dítě, s úsměvem vyvrací. Vznikla nevinně. "Nejsme typ páru, který by plánoval, a tak jsme, když se nás zeptali, řekli: bude, bude, nebude, nebude. Pak už stačilo odpovědět na přímou otázku jistého bulvárního novináře: bez komentáře, protože jsem se do toho nechtěl zamotávat, a byla z toho fáma."