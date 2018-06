Aleš Valenta: Nejsem sukničkář

V nóbl společnosti

Peníze jsou velké kouzlo

Zhýralec, nebo šetřílek?

BILANCE VÍTĚZE Devětadvacetiletý Aleš Valenta imponuje. Ženám se líbí, muži ho uznávají. Je nekonformní, progresivní, zosobňuje moderní životní styl. A hlavně skočil jako první na světě trojné salto s pěti vruty a vyhrál olympiádu! Reklama: Podle nynějšího Valentova manažera Jakuba Dlouhého ideální předpoklady pro reklamní úspěch. Sportovní triumf rychle obchodně využil. Mezi jeho nejvýznamnější smlouvy o partnerství patří kontrakt s výrobcem automobilů, propagace energetických nápojů a mimořádně výrazná reklamní kampaň mobilního operátora. V červnu zaplavily republiku stovky billboardů s Valentovou fotografií a na televizní obrazovce se olympijský vítěz objevuje v reklamním spotu den co den. I díky těmto smlouvám otevřel ve Štítech u Šumperka svůj Akrobatpark, kde se může kvalitně připravovat nejen on, ale i nejmladší, začínající skokani. Fámy: Aleš Valenta je vítaným hostem prestižních společenských akcí. Popularita přináší i velkou a někdy nepříjemnou pozornost. Tisk propírá údajný Valentův bouřlivý noční život, milostné pletky a zanedbávání tréninku.

Olympijský vítěz Jan Valenta při exhibici v Karlových Varech Olympijský vítěz v akrobatickém lyžování Aleš Valenta trénuje na tandemový seskok v Náměšti nad Oslavou Aleš Valenta absolvoval předletovou přípravu na letounu L-39ZA Albatros

Popularita přináší výhody i nevýhody. Třeba mě zastaví policajti, že jedu moc rychle. Poznají mě a pustí nebo mi dají menší pokutu než někomu jinému. To není špatné. Ale když se jdu vykoupat k řece, lidé po mně pořád pokukují.Těžko si zvykáte, že se na vás stále a všude všichni dívají. Cítíte na sobě pohledy, a tak se víc kontrolujete. Jdete po břehu a kolem sebe stále slyšíte: Hele, Valenta!Ne, ne, doufám, že to tak nedopadne. Jistě, sláva je návyková. A když si vás okolí přestane všímat, může mít člověk pocit, že už není zajímavý. Jenže já na zájem lidí nebyl zvyklý a vím, že jednou zase opadne.Stává se mi, že přijdu do společnosti, kde je hodně známých lidí. A najednou se větší pozornost upře na mě než na ně. Oni se pak začnou chovat jinak, nápadněji, mluví hlasitěji, dělají věci, které by je normálně nenapadly. Prostě se uměle snaží stát středem pozornosti.Já je nehodnotím, jsem hodně tolerantní. Je to jejich problém, ne můj. Chtějí na sebe upozornit? Prosím, mně je to jedno. Jsem jiný, nemám zapotřebí, aby mě všude všichni okamžitě poznávali.Ale to přece musíte brát s nadhledem. Na dotaz, jaké nosím slipy, klidně zavtipkuju, že žádné. Nad takovými věcmi se nemusíte zamýšlet.Zatím žádná taková nepadla.Jsou to normální dotazy, které bych pokládal taky. Ale moje soukromí patří mně, proč bych tedy o něm mluvil veřejně?Zůstávám nad věcí. Vím, jaká je pravda, zároveň vím, co je to bulvár. Když v něm čtu něco o sobě, vnitřně se tomu směju.Mrzí mě to kvůli mému okolí, kvůli lidem, kteří si to přečtou a udělají si na mě špatný názor.Znají mě, takže věděli, že jsou to polopravdy i nesmysly.To už jsme zabředli moc do mého soukromí. O tom se mi nechce mluvit.Tyhle lidi znám jen krátce, takže nedovedu odhadnout, zda se hodně přetvařují. Myslím si, že trocha přetvářky tam určitě je a že mnozí se dělají víc nóbl, než ve skutečnosti jsou.To snad ne. Je ale jasné, že se měním jak novými zkušenostmi, tak prostředím, v němž se vyskytuju. Získal jsem větší nadhled. Ale postupně se přece mění každý.Ano, měním se, ale nevím, zda k obrazu společnosti, která působí v showbyznysu. Doufám, že ne, to by byla škoda. Věřím, že se neměním k horšímu.Ještě ne.To ne, ale třeba s trenérem jsme si sedli a on mi některé věci vytýkal. To však bylo spojeno s tím, že na určité záležitosti teď bohužel nemám dost času, a proto je dělám trochu jinak.Nemám dost času na přátele, na telefonáty, vlastně ani na zdánlivé maličkosti. Někdo mi zavolá, já mu řeknu, teď nemůžu, ozvu se ti, ale pak na to v návalu práce zapomenu. Vypadne mi to z hlavy. Jsou to chyby, které mě mrzí a které bych dělat neměl. Trenér mi je připomněl a já se nad nimi musím zamyslet.Ne, není třeba, dobře ví, že nejsem flákač. Nikdy jsem se nezašíval a nikdo mě nemusel do tréninku nutit.Začal jsem trénovat o měsíc později než v minulých letech a hodně lidí tvrdí, že teď zanedbávám přípravu. Vím, že za ten měsíc možná zaplatím horšími výsledky, ale tolik dveří, které se mi nyní otevírají, se mi už za rok neotevře.K jiným oborům, k jiným sférám. Nabírám nové poznatky, vytvářím si do budoucna nové možnosti. Nemohu přece sportovat do devadesáti.Mně je jedno, co ode mě očekávají, svůj sport jsem vždy dělal především pro sebe. A jestli mě někdo přestane mít rád proto, že příště nepředvedu tak dobrý výkon, tak ať mi nefandí.Právě proto se snažím nemyslet jen na sport, proto se s různými lidmi bavím i o jiných věcech, než jak jsem dopadl na olympiádě.Můj denní plán je pořád plný a mě to baví. Ale volnost v rozhodování mi zůstala.Ne, to neudělám, neboť jsem v našem partnerství dobrovolně přistoupil na určitá pravidla hry.Párkrát za sezonu se oholím, takže v tom bych neviděl žádný problém.Na to bych myslím těžko přistupoval. Pokud by mi řekli, ostříháš si vlasy dohola, změníš vzhled, protože tě chceme na nějaký produkt, tak už bych to pak nebyl já.Určitě záleží na tom, o jakých částkách by byla řeč. Peníze jsou velké kouzlo a já nejsem bláhový, abych na opravdu zajímavé nabídky říkal ne, ne, ne.Hodně filozofická otázka... Ano, je to škoda. Jenže naše doba je už prostě taková.Ne. A ani to nehrozí, nevidím jediný důvod, proč by chtěl výrobce pracích prášků dělat reklamu se sportovcem. Ale já bych nerad vystupoval v jakékoliv reklamě, která by neměla úroveň. Třeba kdyby po mně chtěli, abych hrál nějakého šaška, určitě odmítnu.Z prostého důvodu. Oba jsme zjistili, že jednání s některými firmami už musí probíhat na jiné, vyšší úrovni, že vyžaduje jiné schopnosti, a hlavně kontakty, které můj manažer neměl. Vždy jsme byli kamarádi, ale já chtěl změnu, moje vize se posunula dál. Museli jsme oddělit pracovní rovinu od přátelské, což se nám podařilo, neboť kamarády jsme zůstali.Dovedl bych ukázat na desítky kamarádů, kteří se po nějaké době rozcházejí se svými dívkami. Nikomu na tom nepřijde nic divného, nikoho to nezajímá. Že jsem se já rozešel s Jitkou po olympiádě, byla jen shoda okolností. Nebudu lidem nic vymlouvat, ať si každý myslí, co chce. Nemám žádnou potřebu cokoliv veřejně vysvětlovat.Nevím, jak tomu zabránit. Nejsem sukničkář, nejsem člověk, který by se opíjel a chodil z mejdanu na mejdan. A že bych rozhazoval peníze? I to je hloupost! Jsem totiž dost velký šetřílek.Bylo. Měl jsem více volnosti! Více času na trénink i na lenošení.