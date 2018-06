Aleš Valenta má dceru Amélii

"Amelie je krásná a v pohodě, mamka je taky v pohodě," poslal za Denise Valentu do iDNES vzkaz jeho otec. Miminko váží 3,3 kilogramu a měří 49 centimetrů.

Sedmadvacetiletá moderátorka trávila poslední dny těhotenství v Krabčicích u Prahy u svých rodičů spolu s jedenáctiměsíčním synem Denisem, který za deset dní oslaví své první narozeniny. Od pondělka je tam s nimi také Valenta. V neděli se vrátil z kempu akrobatického lyžování, který pořádal pro tři desítky dětí v jeho areálu ve Štítech.

Aleš, který i tentokrát u porodu asistoval, si přál holčičku, Elen by bývala raději měla druhého chlapečka. "Jestli někde psali, že to bude holka, měli pravdu na padesát procent," řekl iDNES den před porodem Valenta. - více zde

Jména měli manželé vybraná, ale důsledně je před novináři tajili. Valenta má tento týden naplánované volno. Od příštího týdne by měl začít trénovat.

Kdo ještě letos bude rodit?

Ovšem nejen Elen Černá s Alešem Valentou se rozhodli, že půjdou příkladem, aby český národ nevymřel. Na druhého potomka se koncem roku těší i čtyřiatřicetiletá herečka Lucie Zedníčková a její o pět let starší manžel, moderátor Vítek Pokorný, ale také jejich už šestiletý syn Mikuláš.

V televizi Nova se mluví o tom, že je těhotná i šestatřicetiletá "kotelnice" Michaela Jílková. Ta má s o čtyři roky starším bývalým manželem Vladimírem Dvořákem šestiletého syna Jakuba. Tatínkem očekávaného potomka je čtyřiačtyřicetiletý podnikatel Michal Voráček.

Druhé dítě budou mít i několikanásobná mistryně světa ve sportovním aerobiku, čtyřiatřicetiletá cvičitelka Olga Šípková. Přeje si kluka, a tak - pokud to vyjde - mohl by se její třináctiletý syn Michal těšit v druhé polovině listopadu na bratříčka Filipa nebo Jakuba.

Sourozence pro svou jedenáctiměsíční dceru Rozárku přivítají na svět po prázdninách Linda Rybová a David Prachař. Pro Prachaře to bude už čtvrtý potomek. Ze vztahu s herečkou Danou Batulkovou má dospělého syna Jakuba a dceru Mařenku.

Porodní premiéru si co nevidět odbude jednatřicetiletá Adéla Gondíková, manželka o osm let mladšího herce a muzikanta Ondřeje Brouska. První porod čeká na podzim také pětatřicetiletou televizní rosničku Tinu Pletánkovou, která žije ve společné domácnosti s o osm let starším podnikatelem Zdeňkem Holíkem. Nyní je v šestém měsíci těhotenství.

Své čerstvé těhotenství už na konci února oznámila svým přátelům sedmadvacetiletá herečka Aňa Geislerová. Čeká prý s o rok mladším přítelem režisérem a barmanem Zdeňkem Janáčkem syna, který se bude jmenovat Bruno.