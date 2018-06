Aleš Lehký ukázal rodinu. U syna Adama nekončíme, říká s manželkou

"Most a Litvínov jsou města, ve kterých oba žijeme už dlouho. Jana tu má velkou rodinu, já taky a bylo by nám smutno, kdybychom se měli stěhovat. Taková Praha nás neláká. Pracovně se dá fungovat i na dálku," řekl iDNES.cz Aleš Lehký.

Na Ústecku se ostatně mladý manželský pár také seznámil. Jana tehdy netušila, že jí do života vstupuje zpěvák, po kterém v devadesátých letech šílely zástupy fanynek skupiny Lunetic.

"To naše setkání byla vlastně náhoda, jak už to bývá. Jel jsem tehdy do servisu s autem a tam mě oslovila právě moje budoucí žena. Myslela si, že jsem nějaký školák, který je za školou. Slovo dalo slovo, domluvili jsme se na kávě, na vínu a bylo," vzpomíná Aleš.

Oba už tehdy věděli, že jejich setkání bylo osudové. I proto se pouze rok po seznámení rozhodli založit rodinu. Dnes téměř tříletý syn Adam už přišel do úplné rodiny. "V březnu to byly tři roky, co jsme manželé. U jednoho dítěte určitě skončit nechceme," dodali Jana s Alešem.

Aleš Lehký s manželkou Janou a téměř tříletým synem Adamem.

Aleš Lehký moderuje Snídani s Novou a společenské akce především na severu Čech. Dál se také věnuje koncertování se skupinou Lunetic, která se v roce 2011 vrátila na scénu. "Lunetic jsem neznala, Aleš má dokonce zakázáno doma zpívat," směje se muzikantova žena. "Ale ta poslední deska se jim docela povedla," uzavřela.