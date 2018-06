LÁSKA POD LUPOU: Servis auta, chlípné oči, vzpomínají Lehký s manželkou

MÍSTO A DOBA PRVNÍHO SETKÁNÍ

Aleš: Autosalon, kde Jana pracovala a já si šel opravit auto. Vzala si na mě číslo z databáze klientů a pozvala mě na kafe. Byl to únor, toto auto už nemám, ale ženu ano.

Jana: Bylo to u bývalého zaměstnavatele, kam přijel Aleš servisovat auto. A datum si pamatuju i po těch letech. Bylo to 5. února 2009.

ČÍM MNE OKOUZLIL / A

Aleš: Byla to a vždy je dáma.

Jana: Krásným úsměvem a chlípnýma očima. Zadkem až poté.



ČÍM MNE VŽDY DOSTANE

Aleš: Hláškami, humorem. A když se zavrtí.

Jana: Výborným jídlem, vždy pozitivní náladou, což nechápu, a hlavně se mi snaží splnit všechna přání.

NA CO NIKDY NEZAPOMENU

Aleš: První společný víkend. Bylo to na Karlovarsku, přes den památky, večer procházka, večeře, hotel, žhavá noc, snídaně, láska, navždy.

Jana: Při této otázce se mi vybaví ta nejemotivnější příhoda - narození našeho Adámka. Smích, pláč, bolest, radost, hrdost, starost, zkrátka směsice všech emocí.

CO NÁS NEJVÍCE SPOJUJE

Aleš: Syn Adam, humor, nakupování a hypotéka.

Jana: Jednoznačně syn Adámek, upřímná láska a hlavně humor. S nikým se nenasměju víc.

KDY SE DOSTAVUJE ŽÁRLIVOST

Aleš: Když mluví o chlapech.

Jana: Já nežárlím. Po těch letech s fanynkami už to asi ani nejde. To by se musela objevit Carmen Electra.

KDY MNE NEJVÍCE PŘEKVAPIL/A

Aleš: Když se narodil syn, jak vše zvládla, jaká je skvělá máma.

Jana: Třeba teď na Vánoce. Byly dárečky, které jsem vůbec nečekala. Největší radost jsem měla z lístků na Thirty Seconds to Mars. Strašně se těším.

ZLOZVYKY, KTERÉ TAKTNĚ PŘECHÁZÍM

Aleš: Nugeta, perfekcionismus, a že má vždy pravdu.

Jana: Aleš je hrozný bordelář, i když bude tvrdit opak. Je pravda, že sám od sebe vysává. Asi ho to uklidňuje.

JAK NÁS VIDÍM ZA PÁR LET

Aleš: V létě, na naší zahradě, rodina spolu a my se smějeme mým blbým fórům.

Jana: Věřím a doufám, že spolu zestárneme, budeme mít ještě pár dětí a budeme si užívat života a pohody, jak je tomu doteď. Aleš bude celý potetovaný a já se snad taky nechám trošku zkrášlit.

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJE MŮJ PARTNER

Aleš: Rodinou, domem, který chce stále zdokonalovat, letní dovolenou.

Jana: Samozřejmě Snídaní s Novou a taky rádiem, to je jeho velká vášeň. Prostě rád kecá.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Aleš: Na celý život.

Jana: Buď pořád takový, jaký jsi - milující manžel, nejlepší přítel, praštěný a zodpovědný táta a nikdy nepokaz tohle hezký. Miluju tě!