Aleš Juchelka promluvil o smrti syna: Je to hluboký, celoživotní smutek

„Volali z fakultní nemocnice v Ostravě a řekli takový dlouhý název – mukopolysacharidóza typu III. A rovnou nám oznámili, že nám domluvili schůzku v nemocnici v Praze, kam musíme jet. Tam nám řekli, že Oliver přestane chodit, mluvit a že zemře... A poslali nás zase domů. Dva roky jsme nebyli schopní o tom mluvit,“ přiznal Juchelka v pořadu České televize 13. komnata.

Nejdřív lékaři u syna řešili nedoslýchavost, vyšetřovali ho psychologové a neurologové. Až krevní testy z genetiky potvrdily onemocnění. Průběh nemoci se vyznačuje velmi rychlým regresem, z mluvícího a chodícího dítěte se během čtyř let stalo dítě ležící, se silnou epilepsií a jeho stav se neustále zhoršoval.



Manželům, kteří mají ještě dvě starší děti, pomáhali rodiče, asistentky, přátelé. Podle moderátora získali životní nadhled a stmelilo to celou rodinu, byť jim Oliverova nemoc vzala na několik let veškerý volný čas, který si museli pečlivě plánovat, sportovní aktivity i některé kamarády, kteří situaci neustáli nebo netolerovali. Sílu vše každodenně zvládat jim dávala víra v boha.

Přitom se snažili, aby zdraví sourozenci nezůstali na druhé koleji, podporovali je v jejich koníčcích. Oliver zemřel v deseti letech.

„Když mi manželka Terezka přišla oznámit, že se to stalo, řekla jen jedno slovo: Už... Je to hluboký, celoživotní smutek, ale zároveň je to pro mě naděje, že se jednou tam nahoře potkáme,“ dodal.