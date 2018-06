Aleš Háma: potil se tak, že mu odešel port

Když hrál ve druhé polovině premiérového představení uhlazeného amerického detektiva Nicka Cartera, tak byl tak nervózní, že autorovi hudby Ondřeji Brouskovi zkazil dojem z představení.

"Aleš se tak potil, že se mu zalil potem port, který má u pusy, a tak některé tóny nebyly správně slyšet," stěžoval si Ondřej, který jako muzikant má perfektní hudební sluch.



Aleš Háma a Zuzana Norisová v muzikálu Adéla ještě nevečeřela

"Musíme s tím něco udělat, už se mu to stalo i na jedné zkoušce, nikomu jinému se taková věc neděje," podivuje se Ondřej Brousek. "Bude nutné změnit nasazení mikrofonu, aby se už taková věc neopakovala," říká.

A proč se Aleš Háma tak strašně potil? Své zřejmě sehrála docela obyčejná nervozita, kterou trpí i ti největší profesionálové. Aleš je totiž přesvědčený, že Petr Vondráček je lepší než on.



Nicka Cartera hráli při premiéře jak Petr Vondráček, tak Aleš Háma

"On je už vizáží předurčený k tomu, hrát uhlazeného detektiva Nicka Cartera. Váhal jsem, než jsem nabídku přijal, ale mám rád role, které se dají skutečně hrát. Takové, které dávají velký prostor pro herce. U postav, jako je Limonádový Joe nebo Nick Carter, je dostatečně známa předloha, a tak je na mně, abych se o to pokusil úplně jinak. A to mě nesmírně láká a přitahuje," tvrdí Háma.

Také na sebe prozrazuje, že si nejen několikrát původní verzi filmu pustil na videu, ale také se zajímal o historii jeho vzniku.

"Byl to úžasný film se skvělými výkony a je báječné, že jsou s námi na jevišti takové osobnosti, jako je Květa Fialová a Naďa Konvalinková, které si v něm tehdy zahrály. Myslím si ale, že bychom nynější divadelní verzi měli pojmout i jako velkou poctu Michalu Dočolomanskému," dodává Háma.