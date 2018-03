Mám svou trucovnu, žena jí říká krcálek, přiznal Aleš Háma

Jak si vlastně volné chvilky bez práce užíváte?

Ono to je těžké. Volný čas je jen jeden a musí se rozdělit mezi čas s jedním synem, s druhým synem, s manželkou a se všemi dohromady. Pak je třeba mít čas sám pro sebe. Vše musí být v rovnováze. Takže to trošku upřesním. Se starším synem je třeba najít čas být v lese a na rybách, s mladším synem v aquaparcích a s manželkou si rádi zajdeme za kulturou, po památkách, děláme tak amatérsky archeologii. Když jsem sám, tak jsem v lese, na rybách, na chalupě nebo na běžkách. Když jsme všichni dohromady, tak vybereme jakoukoliv z těch aktivit, kterých je samozřejmě víc. My se nikdy nenudíme.

Co nějaká trucovna, kde můžete být sám se sebou. Máte ji?

Mám trucovnu, manželka tomu říká krcálek na koleji, protože je to polepené starými programy, fotkami ze starých představení, jsou tam filmové plakáty z 80. let, do toho sem tam nějaká trofej a vzpomínky od kamarádů, pohledy z Ameriky. Je to opravdu krcálek. Pak je tam piano, moje fajfky, rybářské věci, knížky, desky, kytary, kuše, luk a šípy. Je to takové klučičí hnízdo a tam já jsem rád zavřený.

Mluvil jste o archeologii. Máte nějakou sbírku vámi objevených věcí?

Manželka v Peru našla část pěstního klínu, ale z jakési úcty jsme to pod tím Machu Picchu nechali. Prostě nám nepřišlo v pořádku to odvážet. Máme to ale vyfocené. Pak jsme u Hrušova nad Jevišovkou našli část sekeromlatu z doby kamenné a ten máme. Je to naprosto zvláštní pocit, když držíte v ruce takovouto věc z dávné doby. Jinak střepů, kostních pozůstatků, kousků od šípů, toho máme opravdu hodně. Když jdeme třeba na hrad, tak manželka leze po čtyřech a sbírá. Když se ohlédnu, musím se pro ni po chvilce dvacet metrů vrátit. Takhle my chodíme na hrady a zámky a na archeologická naleziště.

Takže jste takový ten, co jde dopředu a hlídá?

My nejsme úplně ilegální, ale je pravda, že manželce není zatěžko se sehnout a hrabat se v mokré, špinavé hlíně, když je tam něco, co by mohlo být zajímavé. Pak doma zkoušíme různými peroxidy, jestli je to kost. V tomto směru mě nakazila ona. Já jsem takový nebýval, ale myslím, že je v pořádku, když se zájmy a osobnosti lidí prolínají.

Jak si jako muž užíváte chvíle, kdy vás pak žena vezme z nalezišť třeba na módní přehlídku?

Aby bylo jasno, já zas tak často na přehlídky nechodím. Nedávno jsem byl na akci Beaty Rajské, která je dlouholetá kamarádka. Už jsem jí i nějaké přehlídky moderoval. Musím říct, že teď v tom shonu, který mám za sebou, mi vůbec nevadí si sednout a koukat se na krásné ženy v zajímavých modelech. To je přece krásný odpočinek. Takže bych to přirovnal v televizi k přestávce. V televizi bývala koťata, tak pro mě je módní přehlídka Beaty Rajské taková zastávka a přestávka.