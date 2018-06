Aleš Háma koukal, jak mu kradou auto

Historkou jak ze špatné komedie bavil Aleš Háma přátele na úterním tradičním velkém koncertu skupiny Hamleti v pražském Lucerna music baru, kam si jednou za rok pravidelně zvou spoustu vystupujících hostů. Protože všichni znají jejich vtípky, které Hamleti s radostí prezentují i při hraní na pódiu, moc Alešovi nevěřili a smáli se jeho bujné fantazii. Ovšem když pochopili, že tentokrát nežertoval, jen svým typickým humorem historku okořenil, smích jim trochu zamrzl.

"V neděli v půl čtvrtý odpoledne jsem koukal, že do mého auta před barákem nasedá cizí ženská - asi čtyřicetiletá v šatičkách a se zrzavým drdolem. Hned jsem volal, ať vypadne, ale jen se divila, že je to moje auto. Pak jsem udělal osudovou chybu a místo abych ji z toho auta vytáhl, šel jsem do garáže zavolat na manželku, ať volá polici, a to stačilo, aby se ještě s druhou ženskou v klobouku a cigárem v puse - možná to byl maskovanej chlap - v autě zamkly," vyprávěl Aleš.

"Viděli to i sousedi a hned se seběhli, všichni jsme do auta bušili a kopali a dokonce jeden soused přijel svým autem a z jedné strany je zablokoval. Přesto se jim podařilo nastartovat a ujet. Hned jsme za nima vyrazili, ale už jsme je nechytli. Mám - tedy měl jsem - totiž fakt dobrý auto, zelený Subaru Forester, který jezdí opravdu rychle," smutně dodal Aleš hned po koncertě Hamletů, s nimiž tentokrát vystupovala spousta významných hostů včetně Petra Jandy, Honzy Nedvěda, Petry Janů či Moniky Absolonové.

Právě Monika, která si zrovna pořídila nové auto, nad historkou naprosto zkoprněla. "Co dělala manželka a co policie?" zajímala se hned. "Gábina taky okamžitě vyběhla ven, nechala i doma mimino, ale pak jen bezmocně odešla se slovy: Jdu kojit. Policie přijela asi za čtvrt hodiny, ale zatím nic nevyřešila. Kriminálka se o to ale dost zajímá, protože prý nic podobnýho ještě nezažili," uzavírá Aleš.