Aleš Brichta žije jako samotář

"Oběma se nám relativně dobře daří. Vlaďka je úspěšná podnikatelka, vyprodala několik sportovních hal po republice s Lord of the Dance, a navíc si dala inzerci do mého časopisu Rockshock. Je spokojená a děti taky. Díky tomu, že se maminka zmohla a koupila si nové auto, totiž dostaly to staré," říká Aleš Brichta.

Brichtova dvojčata Aleš a Michaela jsou dvaadvacetiletá a studují. Hudbě se prý nevěnuje ani syn, ani dcera. "Vidí na tatínkovi, jak těžký je život muzikanta," směje se Brichta. Aleš studuje druhým rokem politologii v Plzni, Michaela si po obchodní akademii a ročním pobytu v Anglii dělá marketingovou jazykovou nástavbu. Rozchod rodičů oba v podstatě uvítali.

"Aleš mi na rovinu řekl, ať se odstěhuju. Než prý poslouchat ty naše řeči, ať raději jdeme od sebe. Věří, že nás to za čas přejde. Jasně mi totiž řekl: Vy budete od sebe čtyři nebo pět let, ale nakonec stejně skončíte znovu na hromadě. Možná má pravdu, co já vím? V každém případě si člověk od určitého věku má říkat: Škoda každé hodiny, kdy by se měl kvůli něčemu hádat a nervovat. Život je přece od toho, aby se užíval."

A tak si Aleš Brichta užívá. Bydlí v pražském bytě, který Brichtovi obývali ještě předtím, než si pořídili dům. Libuje si, že se ho už netýkají úklidové mánie, které nesnášel, protože po nich nikdy nenašel nic ze svých věcí. I když tvrdí, že je bez "ženské" spokojený, přítelkyni má. Ale své soukromí zatím neporušil, každý totiž bydlí ve svém. Přítele má i Vlaďka Brichtová.

"Žijeme si každý svůj život. Jestli se s někým potkávám nebo nepotkávám, je moje záležitost. Popravdě řečeno je člověk v určitém věku radši, když je bez ženské, protože má klid a nikdo ho neprudí," tvrdí Brichta.

Pracovně je Aleš Brichta momentálně v presu. Mistrovství světa v ledním hokeji totiž začíná už 24. dubna a on chce fanouškům i hokejistům dát dárek v podobě speciálního vydání edice Hattrick. První deska vyšla už před čtyřmi lety, teď k ní Aleš přidá druhou. Nebude na ní chybět ani hit Červená, modrá, bílá, který zazněl při slavnostním otevírání Sazka Areny a který by měl znít nejmodernějším víceúčelovým stánkem v Evropě i v průběhu celého šampionátu.

"Chceme podpořit i další sportovce před blížící se letní olympiádou a samozřejmě hlavně fotbalisty před fotbalovým mistrovstvím Evropy Euro 2004," říká Brichta, kterému s blížícím se létem a hudebními festivaly přibude s kapelou Aleš Brichta Band koncertování. Na několika festivalech se navíc kapela objeví i s Hattrickem. "Chci, aby měli naši fanoušci možnost slyšet naživo skladby z původního i nového cédéčka.

Předpokládám, že budeme hrát v rámci mistrovství světa i na Staroměstském náměstí, kam už nás pozvali, a je také možné, že si při fotbalovém svátku Euro 2004 zahrajeme před velkoplošnými projekcemi, kde bude naším úkolem rozvášnit davy," míní Aleš Brichta, který se kromě toho těší i na vlastní sportovní aktivity. "S týmem Boom baru hrajeme Hanspaulku. Jsme už v druhé lize a dostáváme pěkně za uši. Samozřejmě začne také sezona rockového týmu FC Spark a doufám, že bude po pilném tréninku před zimní sezonou stejně úspěšná jako ta minulá."