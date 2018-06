VIDEO: Brichta sundal brýle, které nosí kvůli umělému oku už 36 let

O oko přišel Aleš Brichta v pubertě, když se rozhodli s kamarády tajně projet autem jeho matky.

„Kamarád že si chce taky zařídit, tak jsem mu půjčil klíčky, sedl jsem si chytře na sedadlo spolujezdce a on to na první křižovatce poslal do příkopu. Já jsem proletěl předním sklem,“ popsal Brichta v pořadu 13. komnata.

Výsledek byl 70 stehů v obličeji a ztráta levého oka. V roce 1978 mu vytvořili oko umělé, které má dosud. Ale už tehdy mu lékař doporučil nosit černé brýle, které mu pomáhaly hlavně psychicky.

Tak vznikla jeho typická image. Brýlím se dokonce začalo říkat „brichtovky“ a málokdo si ho bez nich dokáže představit. V pořadu 13. komnata, který Česká televize odvysílá v pátek ve 21 hodin, udělal výjimku a svůj typický doplněk na chvíli sundal.

Ztráta oka ovšem nebyla jedinou životní fackou, kterou mu osud uštědřil. Promluví o finančních problémech a exekucích, které ho stíhají kvůli neúspěšnému podnikání, stejně tak jako o nehodě v roce 2011, kdy mu hrozilo, že oslepne úplně.

„Ano, facek jsem v životě dostal hodně, nechlubím se s tím, ale spousta z nich byla mojí blbostí, ale já si myslím, že mě to vycvičilo v tom, abych byl schopen něco přežít a vydržet,“ říká Brichta.