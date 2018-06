Brichta: Vymírající Evropu nezachrání imigranti, ale změna myšlení žen

Aleš Brichta je přesvědčený, že existuje jediné správné řešení, jak zachránit vymírající Evropu.

„Je nutné vytvořit v mladých lidech, a hlavně v mladých ženských pocit, že si jich společnost bude vážit, když budou mít děti. Že budou zajištěné, aby mohly normálně důstojně žít, že se budou moct bez problému vrátit do práce, že jim děti vezmou ve školce... Zajistit tyhle základní věci, které teď nefungují,“ říká.

„Když se zeptáte, co bys chtěl od života, tak každý odpoví: Já bych chtěl dobrý flek a mít se dobře. Nikdo neřekne: Já bych chtěla být hrdá maminka, abych vychovávala šikovná děcka. Když změníte ten způsob myšlení a postavení mladých rodin, v tu chvíli to bude úplně něco jiného. Ale je to běh na dlouhou trať,“ míní rocker.

Hudebník je přesvědčený, že zná důvod, proč mladí lidé nechtějí mít děti, ačkoliv jsou ekonomicky zajištění.



„Je to psychosomatická záležitost vyvolaná médii. Speciálně u nás se od konce totáče uchytilo - nejdřív se prosadím, budu úspěšný a v pohodě, děti můžou počkat,“ říká.



Přestože se v červnu podruhé oženil s polskou partnerkou Joannou (34), jejich manželství patrně zůstane bezdětné. Důvod je paradoxní, jeho žena má z malých dětí fobii.



„Ona mateřské pudy prostě nemá a já už rozhodně taky ne. Ta jak někde slyší vřeštět bandu malých dětí, tak říká – ježíšmarjá, pojď okamžitě někam pryč, nebo mě z nich raní mrtvice,“ dodal.