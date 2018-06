Aleš Brichta bude uvádět zprávy

"Člověka nejdřív baví vymýšlet, jak by celý klip měl vypadat, ale převádět ty představy do praxe, to už je horší. Je s tím spojena spousta čekání a málo opravdové akce. Pokaždé mě to znudí a hrozně unaví," vysvětluje.

"Proto, když natáčíme někde, kde je v blízkosti bar, musím navíc hodně dávat pozor, aby byly odpolední záběry ještě použitelné," směje se.

Přesto vzal právě natáčení nejnovějšího klipu zpěvák na milost.

"Je fakt, že jsme si při tvorbě tohoto klipu užili nemálo legrace. Například když se chtěl baskytarista opřít o kytaristu, který za ním ovšem nestál. Takže místo toho spadl na záda, motal se a plácal ve vzduchu všemi čtyřmi končetinami. Při scéně, kdy sedím za stolem a čtu ve studiu zprávy, mi zase podstrčili nějaké papíry, na kterých byl text o porodnictví a o ženě, která žije s gynekologem. Bylo pořádně těžké se u toho tvářit vážně," stěžuje si Aleš naoko.

Hit Pláč spálí smích se objevil na nejnovějším Alešově CD Legendy 2. Pojednává o hrůze válek a násilných konfliktů. "Když už jednou někdo vystřelí kulku, tak je jedno, jaké je jeho oběť barvy pleti nebo víry. Už jí nepomůže nic," říká rocker. "Myslím, že je důležité si tuhle úplně jednoduchou pravdu v dnešní době uvědomit."