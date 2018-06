Alena Šeredová: zdrcující pravda o italských mužích

Ví svoje. Knoflíčky na košili jsou zapnuté tak nízko, že to níž nejde, z kalhot vykukuje opálený zadek – tahle ženská nevypadá, že by 28. prosince rodila. Rodila. Doma v Turíně má syna Louise Thomase, o kterého se dnes stará jeho táta, jeden z nejslavnějších Italů – fotbalový brankař Gianluigi "Gigi" Buffon. Mistr světa a spoluhráč Pavla Nedvěda z Juventusu Turín.

Před sedmi lety jste se zázračně prosadila v Itálii. Bylo to stěhování vaším nejlepším rozhodnutím?

Bylo to rozhodnutí agenta, ten mě sem násilím dostrkal, i když jsem říkala, já tady přece nebudu mezi šestnáctiletýma holkama! On rozhodl: "Buď tam měsíc, když se nic nestane, můžeš se vrátit, ale něco se stane." A měl pravdu. Druhý den jsem dostala kampaň na smradlavý sýr, který jsem pak pět let nejedla, protože jsem ho musela pořád dávat do pusy a získala k němu odpor.



Připadáte si už v Itálii jako doma?

Teď určitě, když tady mám rodinu. A italsky mluvím líp než spousta místních; používám gramatické časy, které Ital z jihu ani nezná.



Alena Šeredová a její manžel Gianluigi Buffon



Italští chlapi jsou vyhlášení svůdci. Zkoušejí to na vás pořád, anebo se bojí Buffona?

Ten by jim byl jedno, italský chlap se nezastaví před ničím, ale oni si na gentlemanství jen hrajou - už k nim cítím averzi. Poslední dobou jsem párkrát cestovala letadlem s miminkem, s kočárem, taškama, a když jsme potřebovala pomoct, tak všichni Italové prošli kolem, nikdo se nezastavil... Ital je gentleman jen tehdy, dokud z toho něco kouká. Jakmile už máte v rukou dítě, tak nepomůže.



Když jste porodila syna, převrátil se vám život?

Nemám zatím chůvu a babičky nejsou po ruce, takže to je zlom obrovský. Dřív jsem si každý večer vyrazila s kamarádama ven, ale to najednou nejde, i když je pravda, že jsem porodila osmadvacátého a na Silvestra už jsme slavili v turínské restauraci do tří do rána.



Lásku k fotbalu neskrývá



Co dostal Louis Thomas od sudiček?

Povahově je po tatínkovi, klidnej a spokojenej, přesně jako Gigi. Já jsem jako malá řádila... Mamina říká, že po mně má dítě jedinou věc: šíleně kope nohama. Po mně taky pořád sbírala peřinky na chodníku, v tom si jsme podobní.



Gigi Buffon je klidný, ale taky dost společenský chlapík, který má rád víno a diskotéky... Jak je možné, že mu to prochází?

Je brankář a ti mají jiný trénink – nemusí mít takovou fyzičku, nemusí tolik běhat.



Dá se porovnat vaše italská popularita s tou Buffonovou?

To nedá. Když si vyjdu ven sama, tak to vypadá, jako by přijela Jeniffer Lopez, ale když půjdu s Gigim, tak skoro neexistuju. V Itálii je mnohem víc fanynek, Gigiho milujou chlapi i ženský... Takže centrem Turína se s ním procházet můžu, ale jen v pondělí ráno, kdy jsou zavřené obchody a nikdo tam není.