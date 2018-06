Alena Šeredová vyhrála soud

"V tom bytě bydlím od svých jedenácti let a nájem platím poctivě. Jsem ráda, že to dopadlo, tak jak mělo," řekla spokojená modelka krátce po vynesení rozsudku.



Od té doby, co se z vinohradského bytu odstěhovali Aleniny rodiče, kteří se na nájemném stále podílejí, měla modelka s majitelem činžáku problémy. Šeredová je přesvědčená, že Kafka chtěl místo ní jiného nájemníka, kterému by mohl dát vyšší nájem.

U soudu žalobce argumentoval tím, že Šeredová, která se v Itálii stala televizní a filmovou hvězdičkou, bydlí převážně v zahraničí a požadoval její vystěhování a zaplacení částky přesahující 100.000 korun jako doplatek rozdílu mezi tržním a regulovaným nájmem, který modelka platí. Právní nárok na byt podle něj zanikl v roce 2001, kdy se z něj vystěhovali její rodiče. Ani v jedné části žaloby neuspěl.

Podle soudce Davida Vláčila nárok na byt zaniká z jiných důvodů, například dohodou či smrtí nájemníka. Žádný z těchto důvodů ale žaloba neobsahovala.

Alena už více jak dva roky žije v Itálii s o 11 let starším přítelem, hercem Edoardem Costou. Jako modelka se prosadila ve dvaceti letech na soutěži Miss ČR v roce 1998, kdy se stala první Vicemiss.