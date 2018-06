Šeredová už představila přítele rodičům, do Krkonoš s ní ale nepřijel

Šeredová už před časem koupila a zrekonstruovala roubenku Hájenka na vrcholu Svatého Petra.

„Ke Špindlu máme s celou rodinou krásný vztah, proto jsem se rozhodla koupit právě Hájenku. Oprava trvala asi dva roky, dlouho jsme sháněli všechny materiály. Chtěla jsem, aby vše bylo autentické a krásně ladilo. Je tu neuvěřitelný klid a pohoda, krásně se tu relaxuje. Bohužel nemám ale tolik času, takže se o její chod stará především můj tatínek,“ vysvětluje modelka. Hájenku také pronajímá veřejnosti a týdenní pronájem chalupy vyjde údajně na 150 tisíc korun.

Letos v létě sem přijela se svými syny - pětiletým Davidem Leem a sedmiletým Louisem Thomasem. „Strašně jsme si to tu s dětmi, sestrou a rodiči užili. Kluci to mají ve Špindlu moc rádi, učili se tu i lyžovat. Překvapilo mě, že je tu i v létě tolik lidí,“ říká Šeredová. Po rozchodu s otcem svých synů Gigim Buffonem nezůstala dlouho na ocet. Randí s bohatým dědicem automobilového impéria Fiat Alessandrem Nasim, kterého už představila i rodičům.

Se svými syny plánuje letos kromě návštěvy Česka také cestu za oceán, a pak si ještě hodlá užívat pohodu u moře. „Během roku bohužel nezbývá na cestování moc času, tak si ho teď chci co nejvíc užít. Přes rok máme klasický režim. Oba kluci navštěvují mezinárodní školu a studují v angličtině a v italštině. V Itálii se začíná se školní docházkou o rok dříve, takže David půjde již do první třídy a Louis do třetí. Kromě prázdnin jsme tedy převážně v Itálii,“ prozradila Šeredová.