Alena Šeredová: Na dárky si nepotrpím, ale Ježíšek mi přinesl auto

"Když to řeknu, tak mě budou všichni pomlouvat. Můžu to říct? Dostala jsem auto, velmi malé auto. Není to žádný sporťák, jak by si někdo představoval, jakože ferrari. Já právě nemám ráda takové věci, nemám ráda sporťáky, ale tím, že vozím kluky, tak mám jenom velký auto, a tak mi Ježíšek loni přivezl malé Audi A1. Ale my se tam vůbec nevejdeme celá rodina," řekla pro iDNES.cz Šeredová. "Ale ne, vejdeme se, ale kluci až nebudou sedět v autosedačkách, tak bude cestování jednodušší."

Modelka zatím nechtěla prozradit, jaké dárky budou čekat její rodinu pod stromečkem letos. Pochlubila se ale, že dárky vlastně nakupovat nemusí.

"Já mám tu výhodu, že my jsme hodní celý rok a dárky nám nosí Ježíšek. Člověk tak ušetří," prohlásila se smíchem Šeredová. "Já mám ráda jakýkoliv dáreček, mám ráda hodně osobní dárky, když poznám, že ten člověk na mě myslel. Nejsem šílená do šperků, do hodinek, do ničeho, je mi to jedno. Manžel se vždycky trefí."

Vánoce v rodině Aleny Šeredové budou slavit doma i v zahraničí. Na Štědrý večer 24. prosince budou v Praze a už 25. prosince u italské babičky. Modelka si během svátků alespoň trochu oddechne, poslední dobou je totiž hodně vytížená.

Alena Šeredová a Gianluigi Buffon Alena Šeredová s rodiči, sestrou Eliškou a jejím přítelem

"Nejvíce mě zaměstnávají děti, ale protože jsem si to zvolila, protože to chci, což je důležitý podotknout. Tak trochu se věnuji charitě, dělám pro SOS vesničky v Itálii a natočila jsem nějaké reklamy. Občas si odskočím k filmu. Je to koníček, není to práce, tak je to fajn," přiblížila modelka své aktivity.

Alena Šeredová je jednou z tváří jubilejního kalendáře Stock 2012.

Na jaře vyjde v Itálii její poslední film a zároveň by měla začít točit další. S italštinou prý žádný problém nemá.

"Většinou hraji cizinku. Vybírají mě na role, kde si to můžu dovolit. Zatím mě nikdo nedaboval," dodala modelka, která nedávno nafotila také svůdné snímky pro kalendář přezdívaný český Pirelli (více zde).