Na přítelkyně synů asi budu žárlit, připustila Alena Šeredová

Modelka prozradila, že její synové, které má s fotbalistou Gianluigi Buffonem (39), nemluví jenom italsky. „My spolu mluvíme v Itálii česky a tady italsky, aby nikdo nevěděl, co si říkáme“, prohlásila brunetka, která dorazila na finále Czechoslovak TopModel.

Kluci jsou kvůli slavným rodičům na pozornost médií zvyklí. Přesto je podle Šeredové situace s nepříjemnými novináři mnohem horší v Itálii. „V Itálii je děsně moc bulvárních časopisů. Tam existují paparazzi, kteří člověka třeba honí a tak. To u nás v Česku moc není a neexistuje,“ přiznala.

Po rozchodu s brankářem Buffonem si našla novou lásku, chodí s miliardářem Alessandrem Nasim (43). Jistý čas ale trvalo, než nový vztah potvrdila. Nejdřív ho totiž tajila. „No, asi půl roku,“ prozradila s tím, že její partner už samozřejmě navštívil Česko. „Já si myslím, že na Prahu můžeme být hrdí. Vzala jsem sem muže na víkend a byl nadšený.“

Rozvod s brankářem ale ještě stále neskončil. „V Itálii je to komplikované. Probíhá už léta, takže od roku 2014 jsme v nějaké situaci, kdy už se můžu vdát nebo on oženit, ale není to všechno uzavřené, nejsou dořešeny třeba děti a podobně,“ dodala.

Co se vztahů týče, modelka si prý už pomalu bude muset začít zvykat na to, že jí synové domů brzy přivedou kamarádky. „Malý když vidí hezkou holku, tak to normálně řekne: Je, mami! Vidělas? A já: Ne. Ale podívej se, jaký je tam pěkný pejsek, vedle té slečny! V osmi letech už má vkus kluk, no,“ popsala, jak s chlapci probíhá debata ohledně žen. „Asi budu žárlit. Ale doufám, že to bude trvat déle. Ač je to teď všechno rychlejší. Budu ráda, kdyby to vydrželi aspoň do čtrnácti.“