Alena Šeredová je v zajetí diamantů, bojí se přepadení

Na ples na pražském Žofíně vyrazila Šeredová s mladší sestrou, zatímco syna Louise hlídala modelčina maminka. Šeredová na plese předvedla drahocenné šperky, které však zatím měla jen vypůjčené.

V sejfu má ale údajně připravený jeden čtyřkarátový diamant. "Právě že ještě není zasazený. Nevím, jestli si ho někam dám, protože se těchto věcí dost bojím, aby mě někdo někde neklep. Takže si myslím, že si ho nechám jako samostatný kousek," prozradila bývalá finalistka Miss ČR.



Milada Karasová, Alena Šeredová a její sestra

Stejně jako řada dalších žen, zastává i Alena Šeredová názor, že diamanty jsou pro ženu nejkrásnější šperky. "Myslím si, že jsou to kameny, které se líbí každé ženě. A v dnešní době je to určitě dobrá investice. Diamant má pořád stejnou hodnotu, maximálně se může zvýšit, takže to vidím, že v době finanční krize je pro nás pro všechny diamant výhodnou investicí," uvedla.

Přestože česká modelka žije po boku jednoho z nejlepších fotbalistů světa Gigiho Buffona, tudíž si o finance starosti dělat nemusí, práce má stále dost. Modeling už ale bere jen jako okrajovou záležitost a momentálně se věnuje hlavně herectví.



Alena Šeredová

"Myslím si, že film má výhodu v tom, že herečka může být i šedesátiletá, takže každá modelka po třicítce začne shánět, co by mohla dělat. Já jsem měla tu výhodu, že jsem v pětadvaceti natočila první film, dopadlo to dobře, mělo to úspěch a díky tomu točím, dělám v divadle a tak," řekla Šeredová.

Krom pracovních zakázek modelce nejvíc času zabírá syn Louis. Jak sama řekla, další děti sice plánuje, ale s jejich počtem se drží při zemi. "Počet dětí nebude moc velký. Když děti musí sedět v autě v sedačkách, tak bych nerada jezdila autobusem, natož vlastním. Takže maximálně tři děti," přiznala Šeredová, která se i po letech života strávených v Itálii stále ráda vrací do rodné země. "Jsem ráda, když mám jednu dobrou práci v České republice, protože se sem ráda vracím a mám tu rodinu," svěřila se na závěr Šeredová.

Součástí akce byla i přehlídka návrhářky Beáty Rajské. Na molu se představily například modelky Martina Dvořáková či Markéta Divišová. Zazpívala Kateřina Brožová a ozdobou večera byla i nedávno zvolená slovenská Miss Universe Denisa Mendrejová.