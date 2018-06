Šeredová a Buffon plánují svatbu, měla by být v červnu v Praze

"Tohle je jediné interview, které ke své svatbě dávám, budu se totiž ženit jen jednou v životě," prohlásil nejlepší světový gólman poslední dekády v rozhovoru pro italský týdeník Chi, z něhož servery citují.

Třiatřicetiletý Buffon prozradil, že českou modelku požádal o ruku už v prosinci. "Nejsem žádný romantik, požádal jsem Álu, aby si mě vzala, loni v prosinci na večeři. A ona o tom napřed několik dní přemýšlela a pak řekla ano," uvedl gólman.

Alena Šeredová se synem

Šeredová má s Buffonem už dva syny, tříletého Louise Thomase a ročního Davida Lee. Fámy o jejich svatbě se objevily už několikrát, teď ale poprvé Buffon sám svatbu připustil.

O své nastávající hovoří jako o přímé a důvěryhodné ženě, na kterou se lze vždy spolehnout. "Až se s ní ožením, budu v dobrých rukou," říká.

I Šeredová zdůrazňuje, že ačkoli má brankář sklony o všem žertovat, je to správný muž.

Česká vicemiss z roku 1998, která za necelé dva týdny oslaví třiatřicáté narozeniny, žije se stejně starým fotbalistou už šest let. V Itálii přitom patří k ostře sledovaným celebritám. Dokázala se totiž uchytit v tamním showbyznysu, a to především díky pořadům Torno Sabato a Bubusette. Navíc se prosadila i jako herečka. Zahrála si třeba v romantické komedii Christmas in Love.

Loni byla členkou poroty soutěže Talentmanie, opustila ji ale předčasně. Oficiálním důvodem jejího odchodu byla její časová vytíženost.