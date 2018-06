Rozvod je životní prohra. Trochu se za to stydím, říká Alena Šeredová

„Trošku se za to stydím, přitom já jsem neudělala nic. Myslím si, že rozvod je trošku taková životní prohra. Samozřejmě nějakou chybu jsem udělala i já, to stoprocentně,“ řekla Alena Šeredová, která na pražském Chodově otevřela obchod se značkovou módou.

Modelka svému manželovi nedělala scény, což ocenil i Buffon, když v květnu 2014 potvrdil rozchod a vztah s italskou moderátorkou Ilarií D’Amico. Manželka podle něj vystupovala jako žena s neuvěřitelnou důstojností, která před svým vlastním egem dala přednost rodině, především dvěma malým synům.

Nyní modelka přiznala, že rozpad manželství oplakala. „Jasně že jsem bulela. Nespala jsem a takové ty klasické věci. Ale na druhou stranu bych v životě o toho chlapa nebojovala, i kdyby se třeba vrátil, už bych ho nechtěla. Prostě jsem věděla, že to skončilo. Dala jsem pryč jednu knížku a teď si musím vzít a otevřít jinou. Tečka. Musela jsem si to sama ustát,“ říká modelka, která nyní chodí s italským miliardářem Alessandro Nasim (42), s nímž ale nečeká dítě, jak před časem spekulovala některá média.

Manželovi po provalení nevěry a odloučení ani nic nevyčítala. „Jsem hrozně instinktivní člověk a mám ráznou povahu. Nevím jak, jakou silou, ale myslím, že jsem to nějak ustála na jedničku. Nikdy jsem neměla chvíli, že bych vzala telefon a chtěla na něj řvát seznam sprostých italských slov. Nikdy jsem neměla takový ten zkrat. Vždycky jsem byla v pohodě,“ říká. „Ve finále jsem objevila, že teď po tom všem méně troubím v autě.“

Relativně dobře vzali rozchod rodičů podle modelky i její dva synové. I když si je vědoma, že je to také zasáhlo. „Jsou to kluci, kterým se určitě trochu zrychlil život během posledních tří let, protože přece jen je to pro každé dítě rána. Někteří rodiče sice říkají, že pro děti to bylo v pohodě, ale buď je to kec, nebo na to ještě nepřišli. Jednou se to nějak objeví. Každé dítě by chtělo mít mámu a tátu doma. Ale na druhou stranu na to, jaká to byla pro mě rána, protože jsem to nečekala, jsme to ustáli úplně suprově,“ míní.

Gianluigi Buffon a Alena Šeredová (Praha, 25. listopadu 2006)

Už se nad nevydařeným vztahem dokáže dokonce i pousmát. „Kluci už jsou dost velcí, aby nevěděli. Louisíkovi je devět a dnešní devítileté děti už nejsou miminka. Je to velmi osobní, ale přišlo mi to velmi vtipné: byli jsme týden s klukama na horách, a jelikož jsem docela aktivní, tak jsem je celý den od rána do večera někde honila. Dopoledne jsme šli lyžovat, odpoledne jsme jezdili na běžkách, večer do bazénu a tak. Byli pak trochu unavení a najednou se Louisík na mě podíval a říká: Já už vím, proč jste se s tátou rozešli. Protože ty nerada spíš!“

Alena Šeredová se za italského fotbalistu provdala v červnu 2011 na Vyšehradě. V té době už měli tříletého Louise Thomase a ročního Davida Lee. Česká vicemiss z roku 1998 se dala s italským fotbalistou dohromady v roce 2005. V Itálii se stala celebritou, když se uchytila v tamní televizi v pořadech Torno Sabato a Bubusette a zahrála si i ve filmu. Přestože se manželé rozešli už před třemi lety, italské soudy jejich manželství ještě definitivně nerozvedli. V Itálii totiž rozvod trvá i několik let.