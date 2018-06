Šeredová synům platí instruktory, lyžovat se naučili v Česku

"Děti se učily lyžovat až tady ve Špindlu. Starší syn začal lyžovat na Vánoce 2012 a ten mladší až letos. Oba mají lyžařské instruktory a moc je to baví. Sice se jim ráno nechce vstávat a oblékat děti do lyžařského je pro každého rodiče tak trochu horor. Ale když jsou oblečení, tak si to lyžování užívají," prozradila modelka, která se fotkami synů v Krkonoších pochlubila i na svém Facebooku.

Na jarní lyžování vyrazili do Špindlerova Mlýna, kde mají nově zrekonstruovanou hájenku na samotě. Tam si modelka užívá klid.

"Tuto hájenku jsme stavěli a rekonstruovali dva roky. Dá se totiž stavět, až opadne sníh," řekla Šeredová.

Modelka si na zahřátí dala i malého panáka hruškovice v nové zrekonstruované restauraci, která se tyčí přímo Na pláni.

"Krkonoše a vůbec okolí Špindlerova Mlýna mám moc ráda a ráda tady lyžuji, vlastně jsem v dětství byla první člen rodiny, který se naučil lyžovat. Pak jsem zbožňovala lyžařské výcviky se školou, a to nejen s mým ročníkem, ale vždycky jsem se hlásila, i když jezdily i ročníky nižší. Mám na to moc fajn vzpomínky," řekla.

Lyžování ale bylo dlouhé roky pro ni tabu. "Asi deset let jsem nesměla lyžovat, protože jsem byla pod smlouvou, že nebudu dělat žádné rizikové sporty. Lyžovat jsem začala až zase předloni," dodala Šeredová.

Česká topmodelka má s italským fotbalovým brankářem Gianluigim Buffonem zvaným "Gigi" šestiletého Louise Thomase a čtyřletého Davida Lee. Oba synové se narodili na soukromé klinice v italském Turíně.