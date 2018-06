Alena: Nejvíc by se mi líbil Connery

FOTOGRAFIE ALENY ZDE

„Zahrát si Bond girl byl odmala můj sen,“ přiznává sedmadvacetiletá Alena Šeredová.

Před lety se vydala za prací do zahraničí, prosadila se nejen jako modelka, ale i jako herečka, v Itálii dokonce účinkuje ve vlastním televizním pořadu. Teď má naději, že dostane svou životní roli.

* Kolik jste viděla dílů Bonda?

Ani jeden jsem neviděla celý. Šla jsem do toho třeba umýt nádobí. Nejsem úplně fanoušek tohoto filmového stylu. Ale vždycky jsem si v tom filmu chtěla zahrát.

* Bondovky se vám nelíbí a máte sen si v některé zahrát? Necítíte v tom rozpor?

Myslím, že bych se na to hodila.

* Měla byste hrát přítelkyni Bondova rivala, tedy zápornou postavu...

Vždycky jsem hrála jemnou a sladkou, hrát mrchu je jednodušší. Stačí myslet na to, co se vám kdy stalo.

* V prvních dílech byly ženy pro Bonda spíš módní doplněk, teď už mají větší role, jsou emancipovanější. Jste ráda?

Odlišuju herectví od normálního života a charakteru. Je mi to jedno. Kdybych měla hrát nějakou slepici, pořád ji jenom hraju, neznamená to, že to jsem já. To je herectví, ne dokumentární film.

* Jak se vám líbí nový představitel Bonda?

To je ten blonďák?

* Ano.

Osobně si ho jako Bonda nepředstavuju, fyzicky se na to moc nehodí. Připadá mi takový neslaný, ale možná nás překvapí. Mně se moc nelíbí ani Brosnan, takže jsem ráda, že ho vyměnili.

* V roli Bonda se vystřídalo několik herců. Kdybyste si mohla vybrat, kterým z nich byste chtěla být svedena?

Pro mě je favorit Sean Connery. Na tu roli se hodí nejvíc a podle mě je to i nejhezčí chlap, který Bonda hrál.

* Je to váš typ?

Z těch, co hráli Bonda, ano, ale není to můj ideální muž.

* Ten vypadá jak?

Nevybírám ho na základě vzhledu. Jsou jiná kritéria, která mě v mém věku zajímají.

* Třeba inteligence?

Rozhodně bych s nějakým blbem nechtěla být. Ráda bych si s ním také o něčem povídala.

* Teď žijete s italským fotbalistou Buffonem. Drží vám palce, abyste tu roli získala?

On by byl nejradši, kdyby tohle nebyla moje práce. Chtěl by, abych na něj měla víc času.

* Co byste podle něho měla dělat?

Třeba kdybych si otevřela pekařství... (smích) Když mu řeknu, že odjíždím na tři měsíce na natáčení, tak nebude nadšený. Naštěstí by se točilo v Praze, to by mu asi vadilo míň, protože by věděl, že mě kontroluje maminka.