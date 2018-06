Alena Mihulová o závislosti na alkoholu: Už je mi se mnou dobře

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Celý rozhovor s Alenou Mihulovou najdete v pátečním vydání týdeníku Téma.



O svém boji s alkoholem promluvila herečka Alena Mihulová před devíti lety v pořadu 13. komnata. Zpovídala ji tehdy kolegyně Vilma Cibulková, jež sama stejnou závislostí prošla.

„Vždy je dobré, když člověk pozná někoho, kdo tou podobnou situací projde. Spousta věcí se nemusí vyřknout a přitom to oba vědí. Nemusí se vysvětlovat každá pohnutka, myšlenka, emoce. Myslím, že tehdy to bylo ještě z mé strany takové dost naivní vystoupení, ale zpětně jsem ráda, že jsem to udělala, protože na to mám dobré ohlasy. Psalo mi hodně lidí, povzbuzovali mě, ale taky mi hodně z nich děkovalo, že jsem povzbudila já je. Protože takový problém je v podstatě v každé druhé rodině. A pořád se o tom ještě moc nemluví. Přitom je to velká hrozba,“ říká herečka.

Na konci pořadu jí Vilma Cibulková přála, aby to byl boj poslední. „Ještě chvíli to trvalo. Ale důležité je, že už léta to nemusím řešit,“ přiznává Mihulová.

„Je třeba nemít velká ramena, ale spíš pokoru. To, že jsem nad tím opravdu vyhrála, si budu moct myslet možná pár vteřin před smrtí. Vědomí, že nic není jisté, je moje ochrana,“ dodává.

Každý si se závislostí musí podle ní poradit sám. „Postup té nemoci se projevuje skoro jako přes kopírák, ale je velmi individuální, jak s tím bojovat,“ říká herečka, jež po dlouhé době dostala velkou filmovou roli. Snímek Domácí péče půjde do kin v létě.