Alena Mihulová: Nic bych neměnila. Jsem vyrovnanější než ve 20 letech

„Bylo to moc veselé natáčení. Doufám, že se lidé budou také bavit,“ řekla Alena Mihulová, která pořád vypadá velmi mladistvě, téměř jako by zastavila čas. „To je od vás je moc milé. Recept na mládí nemám, možná je to tím, že sama se sebou nic moc nedělám. Pečuji o sebe tak akorát.“

Herečka letos na filmový festival přijela v doprovodu dcery Karolíny Kachyňové (22). Právě ona prý dbá o to, aby to mamince vždy a všude slušelo. Při focení pro Revue iDNES.cz herečka vypadala jako rocková star. „Já se za hvězdu nepovažuji. Ale dcera mi koupila bundu ke Dni matek, tak jsem si ji moc oblíbila a ráda ji nosím. Je žlutá. Já bych si tuto barvu nikdy nevybrala, ale nakonec se v ní cítím moc dobře,” prohlásila Mihulová.

A čím by herečka chtěla být, kdyby si mohla změnit identitu a žila třeba v Hollywoodu? „To vám asi neřeknu, protože nevím. Já jsem spokojená sama se sebou, takže bych nic neměnila. Přiznám se, že jsem vyrovnanější než ve dvaceti letech,“ řekla.

Alenu Mihulovou o prázdninách čeká mnoho aktivit. V divadle sice mají prázdniny, herečka je ale vyplní jak jinak než prací. Uprostřed léta ji čeká natáčení filmu Chvilky s debutující režisérkou Beatou Parkanovou. Na začátku a na konci prázdnin pak bude „skořápkovat“, jak sama říká. „Za to, že mohu hrát, jsem nesmírně vděčná. Představení Skořápka je nádherné a Letní scéna divadla Ungelt je pro mě navíc srdeční záležitost. Jsou tam skvělí kolegové a já to mám od svého domu jen pár metrů, takže mohu do práce chodit v bačkorách,“ dodala.

Samozřejmě si pár dní volna uzme i pro sebe a svou dceru, se kterou již tradičně vyrazí do Španělska. Nevynechají návštěvu přátel ve Valencii. „Miluji moře a slunce, ale být na jednom místě a jen ležet, to není nic pro mě,“ prozradila s tím, že si chce především užít přítomnost své dcery, která studuje na Metropolitní univerzitě v Praze. „Sama ji obdivuji, že má chuť se mnou dovolenkovat. Je úžasná. Mám radost, že máme spolu tak krásný vztah.“