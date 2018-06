Užívám si, že dceři nevadí trávit volný čas se mnou, říká Mihulová

„Od filmu Domácí péče jsem tady měla ještě Antrophoid, Bábu z ledu a letos film Chvilky. Takže je to vlastně pracovní a zároveň je to výlet, což je tedy úžasné. Setkávám se zde i s kolegy, se kterými se přes rok nevidím,“ řekla Alena Mihulová.

A o čem je vlastně celovečerní film Chvilky, který je debutem režisérky a scenáristky Beaty Parkanové? „Snímek je strukturovaný do sedmi ‚chvilek‘ ze života hlavní hrdinky, kterou hraje úžasná herečka Jenovéfa Boková. Každá chvilka divákovi přinese setkání mladé ženy se zásadními postavami jejího života - s matkou, otcem, milencem, babičkou a dědou... Já tam hraji maminku hlavní hrdinky,“ popsala herečka.

Přiznala, že v posledních letech nestíhá zhlédnout jiný film než ten zahajovací. Tentokrát se na něj obzvlášť těšila. „Jsem vděčná za včerejší Lásky jedné plavovlásky. Mám ten film moc ráda, i když ještě více miluji Přelet nad kukaččím hnízdem nebo Amadea. Ale to nevadí. A vůbec celé zahájení, vzpomínání na Miloše Formana s ukázkami, muzikou z jeho filmů se mi strašně líbilo,“ pochvalovala si.

Ač je Forman jejím oblíbencem, nikdy se s ním osobně nesetkala. „Je pravda, že mi o něm hodně vyprávěl manžel Karel Kachyňa, ale i to byla pro mě vzácnost. On můj muž totiž skoro nemluvil. To byl zázrak, když se rozvyprávěl. Ale už to, že o něm mluvíval s láskou a s úctou, svědčí o tom, že spolu leccos prožili, a že za to byl rád,“ míní.

Alena Mihulová

Herečku do Varů vždy doprovází její dcera Karolína Kachyňová s partnerkou Natalií. Všechny tři mají podle Mihulové nádherný vztah. „Miluji přítomnost holek. Užívám si to, že jim nevadí trávit volný čas se mnou,“ pochlubila se herečka, která v rámci festivalu slavnostně otevřela luxusní Summer Moët Lounge, aby podpořila nadaci AutTalk missky Kateřiny Sokolové.

Alena Mihulová ještě prozradila, že si ráda užívá moře. Proto dokonce všechny dámy jezdí na dovolenou společně a rády si dělají takzvané holčičí dny. „To si děláme, kdykoli můžeme, kterýkoli den nám to vyjde a můžeme být spolu. Teď spolu jedeme na čtrnáct dnů k moři na dovolenou. A to už poněkolikáté. Loni jsme byly ve Španělsku, teď jedeme zase,“ dodala.