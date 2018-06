Do práce si jezdím odpočinout od dětí, přiznala Alena Antalová

Devět, sedm, šest a dva roky, to je věk čtyř dětí, Alenky, Marušky, Jeníka a Elenky, které herečka vychovává se svým mužem Josefem Juráčkem v Brně.

„Je to velmi náročné, ale díky práci se z toho nezblázním,“ přiznala Alena Antalová, která je momentálně v jednom kole i kvůli účinkování v pražských muzikálech.

„Cestování mezi Prahou a Brnem je krásné. Sednu do autobusu či vlaku a už se těším na volný víkend bez dětí,“ prozradila hvězda muzikál Mary Poppins, která se do pražského divadla Hybernia do role chůvy vrátila, aby nahradila těhotnou Moniku Absolonovou.

„Trošku jsme si to s Monikou vyměnily. Před třemi lety jsem byla těhotná já a nyní to mateřství čeká ji,“ s úsměvem podotkla herečka, která se o výchovu dětí střídá s manželem a rodiči.

„Musím říct, že jsem moc spokojená, jak mi pomáhá manžel, babičky, můj tatínek či švagrová Maruška. Díky tomu nemám ani chůvu a mohu si vyrazit za prací odpočinout. Vlastně jsem s tím vůbec nepočítala, že bych se mohla s tolika dětmi opět vrátit do divadla. Je to pro mne samotou velké překvapení a životní bonbonek,“ přiznala herečka.