Alena Antalová nafotí kalendář

S pomocí kalendáře chce brněnský Masarykův onkologický ústav bojovat proti rakovině prsu u žen. Chce připomenout, že důležitá je prevence a donutit ženy chodit na pravidelné mamografické prohlídky.



"Ten projekt se mi líbí a přijde mi jako samozřejmost, že jsem se do něj zapojila. Měl by to udělat každý z nás, kdo má tu možnost," uvedla Antalová. Ve scénáři focení kalendáře ji připadl měsíc září. "Obrázek má být z vinobraní, tak jsem zvědavá, jak to bude vypadat. Už brali míry na kostým mně i mé dceři Elence. Jak ta ale bude vypadat v září netuším, už teď je tlusťoška," popsala se smíchem Antalová.



S rakovinou se ve svém okolí Antalová zatím nesetkala, přesto ji účast na projektu vede také k tomu, aby byla v tomto ohledu přísnější na svou maminku. "Trošku zlobí a na preventivní prohlídky moc nechodí, budu ji muset pořádně domluvit," řekla herečka.



Focení kalendáře startuje za týden, první snímky pro měsíce leden a únor budou vznikat podle fotografa Petra Šebla vysoko v horách. "Hory mně ani synovi nevadí, jenom bych ráda, aby bylo hezké počasí. Přece jenom, kdyby bylo ošklivo, ke spolupráci na focení venku by se přemlouval jen těžko," uvedla brněnská herečka Johana Gazdíková, maminka měsíce února.

Celý kalendář by svým vyzněním měl připomínat pohádku. "Když se fotky vyskládají za sebe, měl by vzniknout příběh o vzájemném vztahu matky a dítěte a jeho vývoji," uvedl Petr Šebel.



Kostýmy pro focení vyrábějí a navrhují studenti Střední průmyslové školy oděvní v Prostějově. "I pro nás je to velká čest, být u takového projektu. Věřím, že to pro naše studenty bude zážitek," řekl Jiří Snášel, ředitel školy.



Důležitost prevence a včasného zachycení onemocnění zmínil i ředitel onkologického ústavu Rostislav Vyzula. "Loni jsme zachránili 1 200 žen tím, že jsme u nich rakovinu zjistili ve velmi časném stádiu. To znamenalo, že po drobném chirurgickém zákroku se tyto pacientky zcela uzdravily," popsal Vyzula. Stále však podle něj na mamografická vyšetření chodí méně žen, než kolik by mohlo. "Přichází k nám pouze 45% žen, které by jím vzhledem ke svému věku měly projít. Kdyby se toto číslo povedlo zvednout na 85%, bylo by to skvělé - šlo by o další zachráněné životy, " řekl Vyzula.



Protirakovinový kalendář bude vydán na rok 2009, a to ve dvou formách - stolní a nástěnné. Podobu jeho prodeje a distribuce nemocnice zatím řeší. "Sami ho prodávat nemůžeme, nemáme na to patřičná povolení, hledáme tedy jiná řešení. Třeba obrátit se na neziskovou organizací, jejíž prostřednictvím by prodej možný byl, " popsala Zuzana Joukalová, tisková mluvčí Masarykova onkologického ústavu.