Prázdniny jsou pro nás galeje, říká čtyřnásobná matka Alena Antalová

„Vždycky máme dokonale naplánované léto, protože není jednoduché mít čtyři malé děti a dva měsíce volna. To jsou pro rodiče galeje. Vydrží doma dva dny a pak lítají vzduchem. Už se těším, až začnou školy a školky a kroužky, abych si trošku odpočinula,“ svěřila se Antalová, která s osmiletou Alenkou, sedmiletou Elenkou, pětiletým Honzíkem a roční Maruškou plánuje cestu do Bulharska, kde už mají vyhlédnutou písečnou pláž, na níž není moc lidí.

„Potom ještě pojedeme na Berounku za kamarádkou. Většinou my trávíme u ní týden a ona pak jezdí za námi do Prahy zase se svými dětmi. Děti ještě pojedou na příměstský tábor do zoologické zahrady, kde si to taky moc užívají,“ prozradila herečka, jež se na podzim představí v muzikálu Mamma Mia! V hlavní roli Donny, kterou ve filmovém zpracování ztvárnila Meryl Streepová.

Ani přes léto si s divadlem nedá pokoj. Dopřála si ho ale jako divák, když zašla na obnovenou premiéru opery Don Giovanni do Stavovského divadla v Praze, která tu je k vidění denně až do 17. srpna.

„Byl to pro mě zážitek vidět Dona Giovanniho v tomto divadle a v tomto provedení, kdy všechny složky od scény, režie, kostýmů a světel stoprocentně pomáhaly opeře a příběhu, protože je to v poslední době nevídané. Tvůrci se neustále snaží vymyslet něco nevídaného, avantgardního a na mě to má přitom obrácený vliv. Já si naopak víc užiju Dona Giovanniho. Před tímto uměním se skláním,“ popsala své pocity Antalová, která by ale sama operu zpívat nechtěla.

„Neumím si to vůbec představit. Jsem šťastná, že ve své partituře nemám nic tak šíleného, jinak bych si to hodila u nejbližšího stromu. Ale nicméně mám profesora zpěvu pana Kamase, který Dona Giovanniho zpíval nejméně stopadesátkrát, takže nerozlišuji zpěv na operní, muzikálový, jazzový. Pro mě je buď dobrý, nebo špatný. Zbaběle ale musím říct, že jsem moc ráda, že nic tak šíleného nemusím zpívat,“ dodala zpěvačka a herečka.