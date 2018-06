Alena Antalová: další natáčení Pojišťovny, další těhotenství

"Každé těhotenství Aleny Antalové nám vždy zkomplikuje život, ale my se s tím nějak vypořádáme," komentuje hereččino těhotenství Jiří Adamec.

"Alena mi tu novinu sdělila již v srpnu, když se to dozvěděla od lékařů, tedy když jí těhotenství potvrdili. Takže jsme měli nějaký čas se s tím vypořádat," dodal režisér.



Režisér Jiří Adamec

Herečka již svými dvěma předchozími těhotenstvími pořádně zkomplikovala poslední dvě série natáčení seriálu. V obou případech se kvůli ní scénář přepisoval, aby v něm mohla i nadále působit.



Alena Antalová s manželem a dcerkou

Alena Antalová se v minulosti vyslovila tak, že bude vždy upřednostňovat rodinu před prací, a proto se začalo spekulovat o jejím možném konci v celém projektu. Jak to však nakonec dopadne, nechce režisér Adamec prozradit. "Samozřejmě, že jejímu těhotenství přizpůsobíme scénář. Ale jak to do něj scenáristka Eva Papoušková zakomponovala, to ze mě nevylomíte. To nechám jako překvapení divákovi," řekl k možnému konci Aleny v seriálu Adamec.

Podle něj se Aleně narodí třetí dítě v březnu 2009, údajně to má být opět holčička. Kolegové Antalové z Městského divadla v Brně však pro změnu tvrdí, že to bude chlapeček. "Alenka holkám z divadla říkala, že pohlaví dítěte je jí zcela lhostejné, že nejdůležitější bude zdraví miminka. I tak se jim svěřila, že čeká kluka," řekl iDNES.cz ředitel její domovské scény Stanislav Moša.

Tříleté Alence a jednoleté Elence tak příští rok přibude třetí sourozenec.