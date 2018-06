Alena Antalová čeká další dítě

Modrooká herečka se na mateřské scéně už jako maminka roční Alenky znovu uvede v české premiéře hry V jámě lvové. Zahraje si afektovanou mondénu prostoupenou divadelními manýrami. Marnivou divadelní hvězdou, která ji v pozoruhodné hře čeká, však v osobním životě zůstat nemůže.

„Alenka bude hrát jen do března, aby na ní nebylo vidět těhotenství,“ uvedl režisér nového kusu a ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša. Herečka radostnou zvěst potvrdila. „To je přece tajné. Neměla bych o tom na přání režiséra Jiřího Adamce mluvit,“ uvedla Antalová. Její gravidita totiž zamotá hlavu mnoha kumštýřům v zemi.

Těhotenství využila v seriálu

„Kdybych neměla u televizních seriálů závazky, mám už dávno další dítě. Nebo bych děti brala hned po dvou,“ smála se nedávno do rozhovoru pro MF DNES hvězda seriálů Pojišťovna štěstí i Četnických humoresek. Svoji touhu po dalších potomcích kompenzovala herečka alespoň zčásti tím, že přijala patronát nad brněnským zařízením pro opuštěné děti Klokánek.

S dalším přírůstkem měla Antalová počkat až do příštího roku. S režisérem Jiřím Adamcem se prý domluvila, že natočí třetí řadu seriálu Pojišťovna štěstí, která má být dokončena až v červenci. Tedy v měsíci, kdy se podruhé stane maminkou.

Těhotenstvím plavovláska narušila Adamcovi už druhé pokračování oblíbené série. To se však nakonec tvůrcům druhé řady hodilo. V seriálu otěhotněla také a před kameru brala i svou novorozenou Alenku, z níž se tak hned po narození stala herečka. „Ještě nevíme, jak to vyřešíme. Žádnými sankcemi mně nikdo nehrozil. Byli by přece sami proti sobě,“ komentovala Antalová dotaz, co bude s natáčením Pojišťovny štěstí. Po ruce má i svérázné řešení. „Já bych byla nejraději, kdyby mě tvůrci seriálu nechali zemřít.“

S brněnskou činoherní rolí divadelní hvězdy, jejíhož muže nacisté zaženou od divadla a on se i vlastní ženou nepoznaný v přestrojení vrátí, počítal Moša jen a jen pro Antalovou. „Nehraje příliš charakterní ženu. Před očima svého muže se téměř vyspí se samotným Goebbelsem. Alena je láskyplná bytost, která ovšem umí zahrát všechno. Proto jsem čekal s uvedením Mittererovy hry až na ni,“ říká Moša. Přiznává, že mu toto mateřství trochu narušilo plány. Přeobsadit roli se však nechystá.

Touhu po mateřství nezastírá

Alena Antalová v posledních měsících nezastírá velkou osobní pohodu a další mateřské chutě. Snem herečky i jejího manžela Josefa Juráčka je prý velká rodina. Za poslední měsíc poskytla několik velkých rozhovorů, jejichž titulky či obsah jako by byly předzvěstí jejího dalšího mateřství či pomyslným varováním divadelníkům a filmařům.

„Jirka Adamec mi napsal, že nám Juráčkovým gratuluje, ale Antalové by nasekal na zadek,“ zdrženlivě popisuje Antalová reakci režiséra jednoho z nejpopulárnějších televizních seriálů. Příroda a rodinné štěstí vše zařídily jinak.