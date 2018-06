Alec Baldwin se s novináři nepáře, porval se s dalším fotografem

Fotograf Paul Adao tvrdí, že se herce a jeho manželky ptal na narození dcery. Pětapadesátiletý Baldwin se totiž minulý týden stal podruhé otcem, když mu Hilaria Thomasová porodila holčičku Carmen (více zde).

"Vše, co můžu říct, je, že jsem dělal svou práci a normálně se ho zeptal a on vybuchl. To je vše," cituje napadeného novináře portál TMZ.com.

Baldwinovi se zájem o jeho rodinu nelíbil a s fotografem se porval. Přitiskl ho na kapotu auta a vykroutil mu ruce za zády. Adao pak zavolal policii, která herce vyslechla. Fotograf ovšem trestní oznámení nepodal.

Nejde o první Baldwinův útok na novináře. Loni udeřil do tváře fotografa listu Daily News. Letos v únoru jedné novinářce řekl, že by ji nejradši uškrtil, a novináři černé pleti vulgárně nadával a urážel jeho matku.