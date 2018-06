Alec Baldwin našel v jogurtech vlasy

"Sešlo se nám několik stížností, že se v jogurtech objevují vlasy. Při kontrole jsme zjistili, že jde o sérii z 10. listopadu a tak jsem všechny lidi, kteří ten den měli službu, jednoduše musel vyhodit. Nedodrželi hygienické a firemní předpisy a vystavili tím firmu mnoha rizikům," vysvětlil svůj krok čtyřiačtyřicetiletý hrdina filmu Nothing Hill.



Baldwin podniká v mléčném průmyslu již pět let a za celou dobu se s něčím podobným podle vlastních slov nesetkal.



"Mrzí mě, že jsem musel vyhodit jedny z nejlepších zaměstnanců, ale jinak to prostě nešlo. Naše firma si nemůže podobné prohřešky dovolit. Zásobujeme mléčnými výrobky vyhlášené kalifornské restaurace, obchody a také vybrané celebrity. Raději si ani netroufám představit, jak by vše dopadlo, kdyby vlasy nešťastnou náhodou objevila některá z hollywoodských hvězd," řekl herec.



Alec vlastní vedle mlékárny také síť autopůjčoven, internetových kaváren a několik podniků v dřevozpracujícím průmyslu. "Nejsem žádná výjimka. V Hollywoodu podniká téměř každý. Je to totiž ta nejlepší cesta, jak naložit s milionovými honoráři," dodal Baldwin, který si údajně za vůbec první vydělané peníze koupil kus lesa v Nevadě.







Kim Basingerová a Alec Baldwin