Baldwinova manželka je necelý rok od porodu těhotná. Opět to bude syn

„Jsme nadšení, že s vámi můžeme sdílet tuto novinu, budeme mít další přírůstek do rodiny. Chlapeček se narodí letos na podzim,“ napsal Baldwin k fotce, na níž se líbá s manželkou, která drží medvídka.

Pro herce to bude už čtvrtý potomek. S bývalou manželkou Kim Basingerovou (62) má dceru Ireland (20) a se současnou manželkou dceru Carmen (2) a syna Rafaela, který se narodil loni červnu.

Tehdy se nechal Baldwin slyšet, že je nesmírně šťastný, že má konečně syna. „Je úžasný. Jsem pyšný táta. Všechny mé děti jsou úžasné. Mám velké štěstí, je to požehnání. Máme miminko a pro mě je to téměř nadrealistické,“ jásal nadšením herec a manželství s partnerkou mladší o 26 let označil za úplný zázrak. V minulosti už prý ani nedoufal, že by mohl být tak šťastný.

Herec začal s instruktorku jógy chodit v roce 2011, o rok později se vzali. Baldwin byl v minulosti ženatý s herečkou Kim Basingerovou, manželství po osmi letech v roce 2002 skončilo rozvodem. Herec později vydal knihu o zkušenostech v souvislosti s rozvodem a sporem o to, kdo dostane do péče dceru Ireland.