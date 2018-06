Alec Baldwin chce umřít v New Yorku

Newyorský rodák, populární americký herec Alec Baldwin, se bojí opustit své rodné město. Nechce totiž zemřít nikde jinde, než právě v New Yorku. Sdělil to v souvislosti se svojí plánovanou cestou do Los Angeles. Baldwin by měl strávit deset následujících týdnů na dokončovacích pracích při natáčení svého nového filmu The Devil And Daniel Webster.