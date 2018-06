Alec Baldwin chce do politiky, herectví se ale vzdát nehodlá

"Ano, je to něco, co mě velmi, velmi zajímá," odpověděl dvaapadesátiletý Baldwin na otázku moderátora Eliota Spitzera, jestli by chtěl vstoupit do politické "hry". Potom ale svůj postoj upřesnil a řekl, že právě začíná lépe rozumět herectví.

"Opustit to nyní, kdy se skutečně cítím dobře a hraní mi dělá dobře, by bylo nesmírně obtížné," řekl herec, který ještě loni prohlašoval, že končí s kariérou, která podle něj byla totální propadák.

"Nemám už o herectví žádný zájem. Filmy jsou součástí mé minulosti. Bylo to třicet let. Nejsem mladý, ale mám ještě dost času dělat něco jiného. Je to těžké vyslovit, ale celou svou filmovou kariéru považuji za totální selhání," řekl tehdy Baldwin.

Tina Feyová a Alec Baldwin drží Emmy pro nejlepší herce v komedii.

V té době už se velmi silně zajímal o politiku a jeho zájem neustal ani teď, když se ve své profesi začal znovu cítit dobře. Podle Baldwina Amerika potřebuje politiky, kteří vyšli ze střední třídy.

"Myslím si, že lidé chtějí věřit tomu, že někdo, kdo se velmi zajímá o střední třídu, se bude ucházet o veřejnou funkci." Baldwin uvedl, že všichni čtyři američtí prezidenti po Ronaldu Reaganovi absolvovali některou z prestižních univerzit patřících do takzvané Ivy League (břečťanová liga).

Baldwin vyrostl na předměstí New Yorku a jeho rodiče byli učiteli. Vstoupil na Univerzitu George Washingtona a později na Newyorskou univerzitu. Ani jedna z nich nepatří do Ivy League jako Harvardova nebo Yaleova univerzita.

Ani poté, co se proslavil ve filmech Hon na ponorku a sitcomu Studio 30 Rock, nepřestal podle svých slov denně pracovat jako mnoho lidí. "To, čeho jsem nabyl, mě nijak nezměnilo jako člověka," řekl Baldwin Spitzerovi.

Jeho rozhovor pro CNN nebyl první, v němž hovořil o svých politických ambicích. "Na politickou funkci není žádné věkové omezení ani žádný požadovaný stupeň vzdělání. Je to něco, do čeho se mohu jednoho dne pustit," řekl v pořadu 60 minut v roce 2008.