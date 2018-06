... ale co potom?

poslední...Přestala jsem kouřit díky nikotinovým žvýkačkám. Opravdu mi pomohly - těch mých až padesát cigaret denně, co jsem poslední dobou kouřila, mě už pěkně štvalo. Díky žvýkačkám jsem tolik nepřibrala, jako když jsem to zkoušela minule, ani jsem nebyla tak protivná. Ale vůbec mi nechutnaly, byly hnusné. I když mi doktor říkal, že je to lék, ne pamlsek, brala jsem je jenom asi šest týdnů. Pak jsem si dala k posteli cigarety a zbytek žvýkaček, a když jsem měla cukání sáhnout po cigaretě, hned jsem si řekla: Když si dneska vezmu cigaretu, zítra bych musela zase tu hnusnou žvýkačku...Dříve jsem se večer vždycky starala o to, jestli mám na ráno (nebo dokonce na noc) cigarety. Spočítala jsem si, kolik jsem denně prokouřila - bylo to průměrně 47,80 Kč. Teď se každý večer starám o to, jestli mám drobné, abych ráno mohla hodit 47,80 do kasičky. Nikdy tam nedám víc ani míň! Je to první věc, kterou po ránu udělám. A když na mě padne smutek po cigaretě, začnu přemýšlet o tom, za co půjdu ušetřené peníze za měsíc utratit. To už bude 30 krát 47,80!Co pomohlo zapomenout na nikotinové lákadlo vám? Na vaše zkušenosti čekáme ve Víkendu MFD, Senovážná 4, 112 21 Praha 1, fax 02/22062412, e-mail vikend@mafra.cz.