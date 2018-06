... ale co potom?

poslední...Co s rukama, které podvědomě hledají cigaretu ještě dlouho poté, kdy se člověk s kouřením rozloučil? Jak zapomenout na lákadlo? Nabízíme vám další z osvědčených receptů, které do této rubriky poslali čtenáři Víkendu, a čekáme na další. "Před třemi lety, když jsem přestal kouřit, jsem zrovna pracoval na stavebním úřadu. Denně jsem musel jednat s desítkami lidí a odpovídat na mnoho otázek. Lidé byli většinou strašně nervózní, protože jednak museli dost dlouho čekat, než na ně přijde řada, jednak se obávali toho, aby měli všechny potřebné dokumenty v pořádku. Vždycky, když jsem si potřeboval odpověď rozmyslet, sáhl jsem po cigaretě, čímž jsem získal čas. Bez této možnosti jsem byl ale nervózní taky, a to nešlo. Nakonec jsem přišel na fintu: místo pár šluků jsem získával čas tím, že jsem šel do vedlejší místnosti něco okopírovat. A bylo po problému."