... ale co potom?

poslední...Kouřil jsem patnáct let, v posledním půlroce až 60 cigaret denně, a odvykal tomu jeden rok. Proč tak dlouho? Moje silná vůle nestačila. Svým chtěním jsem dokázal snížit počet vykouřených cigaret nejdříve na jednu ke každé kávě, posléze dokonce na jednu večer před spaním. Ale když jsem poseděl s přáteli či zaskočil na jedno pivo, cigaretu jsem mít musel. Vazba na alkohol se zdála nepřekonatelná. Pochopil jsem, že můj organismus nějakou drogu potřebuje. Začal jsem mu tedy dávat jinou jako náhražku. Tehdy ještě nebyla marihuana, a tak jsem začal s tvorbou vlastních endorfinů pomocí sportu. Zpočátku kolo, potom tenis... Po dvou až třech měsících se mi podařilo zlikvidovat potřebu večerní cigarety, zůstala ale enormní touha po cigaretě při občasných posezeních s přáteli. Na to pomohlo něco jiného: doutník. Měl jsem je rád i coby aktivní kuřák, ač jsem je kouřil svátečně a nešlukoval. Pak jsem už opravdu neměl chuť na cigaretu. To byl zlom. První čtyři roky jsem vykouřil snad tři doutníky ročně, teď maximálně tři, ale nepotřebuji je. Jsou už jen součástí setkání s konkrétními lidmi. A co doporučuji po mnoha zkušenostech s mými klienty-pacienty? Chodit jedenkrát týdně na akupunkturu, pokud cítít potřebu kouřit. Vhodné je doplnění o takzvanou trvalku - malou jehličku pod náplastí s magnetem do ucha, která případnou touhu po nikotinu zklidní.