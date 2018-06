Alicia Keys porodila druhé dítě, je to opět chlapec

„Radost všech radostí je radost! Je to chlapec! Jsme tak vděční!“ napsala Alicia Keys na Twitter.

S rapperem Swizzem Beatzem už mají čtyřletého syna Egypta Daouda.

Beatz má tři další děti - čtrnáctiletého Prince Nasira, sedmiletého Kasseema a šestiletou Nicole z předchozích vztahů.

„Cítím se opravdu dobře. Manžel mi říká, drahoušku, opravdu bych si dost přál, abys trochu odpočívala. Protože já jsem tak čilá. Pořád se pohybuji,“ přiznala zpěvačka během těhotenství.

Svůj stav využila zpěvačka i k charitativní kampani We Are Here, když si nechala na své těhotenské břicho namalovat symbol míru. „Chci sestavit celou armádu… Je na čase, aby tomu lidé začali věnovat pozornost. Lidé nebudou ignorovat tenhle vizuální vzkaz,“ uvedla Alicia ke svému těhotenskému aktu v rozhovoru pro New York Times. Snímek má donutit lidi, aby si uvědomili, do jakého světa přivádíme své děti a snažili se jej udělat lepším pro všechny.