Těhotná Alanis Morissette se nahá fotila pod vodou

Těhotná zpěvačka se fotkou, na níž si rukama zakrývá ňadra, pochlubila na Instagramu.

„K ženám musíte být obzvlášť jemní, jelikož jsou nejužitečnějšími osobami na světě, protože ‚vyrábí‘ lidi,“ připsala nastávající maminka ke snímku výrok svého pětiletého syna Evera.

Zpěvačka se sice nechala vyfotit nahá v pokročilém stadiu těhotenství, ale volila jiný způsob než celebrity, které často kopírují ikonický snímek Demi Moore pro magazín Vanity Fair (více zde).

Alanis Morissette druhého potomka čeká se svým manželem, raperem Mariem Treadwayem (36), který si říká Souleye. Těhotenství oznámila letos v únoru.

Kanadská hvězda si o šest let mladšího Treadwaye vzala v roce 2010, kdy se jim také narodil syn. Později se svěřila, že si prošla poporodní depresí, kdy svého chlapce odmítala, a musela vyhledat odbornou pomoc.

Zpěvačka je velkou zastánkyní kojení a jednou prohlásila, že své dítě bude kojit, dokud to samo bude vyžadovat. Klidně do pěti let (více zde).