Alanis Morissette se tajně vdala, jejím mužem je raper MC Souleye

Alanis Morissette a Mario Treadway, který si říká Souleye, se vzali jen týden před šestatřicátými narozeninami kanadské zpěvačky. Novomanželé spolu žijí teprve sedm měsíců.

O svatbě nesvěřila Alanis Morissette žádné podrobnosti, jen svým fanouškům napsala prostřednictvím internetových sítí Twitter a Facebook. "Ahoj lidi! Ráda vám oznamuji, že jsme se s mým mužem Souleyem vzali," napsala. "Jsme hrozně nadšení, že jsme na tuhle cestu ve dvou nastoupili," dodala.

Zpěvačka se zapsala do povědomí diváků mimo jiné rozhořčenou tirádou proti svému bývalému příteli, kterou nazpívala pod názvem You Oughta Know.

Zasnoubená byla také s hercem Ryanem Reynoldsem, ale jejich vztah skončil v roce 2007. Reynolds si pak vzal herečku Scarlett Johanssonovou.