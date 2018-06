Alanis Morissette se za své křivky nestydí a vystavuje je na odiv

Osmatřicetiletá zpěvačka si s manželem Mariem Treadwayem a synem Everem užívala na pláži. V bikinách rozhodně nepředvedla vypracovanou postavu, ale vůbec jí to nevadí. Co si o případné kritice myslí, dala patrně najevo nápisem na spodním dílu plavek, kde měla vyšité Self Love (sebeláska). Zpěvačka se má ráda taková, jaká je.

Morissette ale bojovala s kily navíc v minulosti. V roce 2007 měla nadváhu kvůli rozchodu se snoubencem Ryanem Reynoldsem, který si pak vzal za ženu Scarlett Johanssonovou.

"Po každém rozchodu, kterým jsem prošla, byly následující týdny křehké. Ale když jsem procházela emocionálními změnami v životě, vlastně jsem tolik nejedla. Tenkrát jsem však hodně jedla italskou kuchyni ve dvě ráno, pila víno a koktejly," řekla magazínu People v roce 2009, kdy se jí už podařilo zhubnout.

Zpěvačka navíc přiznala, že jako náctiletá trpěla anorexií i bulimií. Přejídala se, aby zahnala samotu (více zde).